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رؤساء دول يؤكدون في منتدى أنطاليا أهمية التعاون لحل أزمات العالم، وواشنطن تدرس رصد ميزانية لتجديد مخزون "القبة الحديدية" الإسرائيلية.

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منتدى أنطاليا.. رؤساء دول يؤكدون أهمية التعاون لحل أزمات العالم

أكد رؤساء عدد من الدول المشاركة في منتدى أنطاليا الدبلوماسي، أهمية التعاون والتضامن لحلّ الأزمات التي يواجهها العالم وعلى رأسها معضلة فيروس كورونا. [TRT عربي]

جاء ذلك خلال مشاركتهم في ندوة بعنوان "الحوكمة العالمية: مقاربات جديدة للحلول العالمية"، نُظّمت على هامش المنتدى، الذي انطلقت فاعليات نسخته الأولى الجمعة. [TRT عربي]

وقال الرئيس الكيني أوهورو كينياتا خلال الندوة، إن "وباء كورونا أثبت للعالم، ضرورة توحيد الجهود والعمل الموحد للتغلب على التحديات". بدورها لفتت رئيسة كوسوفو فيوزا عثماني إلى أن "انهيار التجارة العالمية في أثناء الوباء، أظهر للعالم حقيقة أن مفهوم العولمة قاصر". [الأناضول]

واشنطن تدرس رصد ميزانية لتجديد مخزون "القبة الحديدية" الإسرائيلية

أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن الخميس، أن وزارته ستعمل على تجديد بطاريات القبة الحديدية الإسرائيلية المضادة للصواريخ، بعد أن أرهقتها صواريخ المقاومة الفلسطينية، حسب موقع تايمز أوف إسرائيل. [TRT عربي]

وقال أوستن إن البنتاغون سيرسل إلى الكونغرس الأمريكي طلب ميزانية لمزيد من الصواريخ الاعتراضية لإسرائيل، فيما لا تزال تفاصيل الطلب الإسرائيلي قيد الدراسة. [TRT عربي]

من جانبه قال السيناتور الأمريكي ليندسي غراهام، في وقت سابق من هذا الشهر، إن وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس كان يخطّط لتقديم طلب بمليار دولار للبنتاغون لتجديد ترسانة نظام الدفاع الصاروخي للقبة الحديدية، بعد أن شهدت بطاريات الدفاع الجوي استخداماً مكثفاً خلال 11 يوماً من القتال المكثف بين إسرائيل وفصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة. [TRT عربي]