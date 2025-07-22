تركيا
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وزير الدفاع التركي: صناعاتنا الحديثة تُقوي جيشنا وتمثل قوة عظمى
أكد وزير الدفاع التركي يشار غولر، اليوم الثلاثاء، أن الأنظمة الوطنية الحديثة في الصناعات الدفاعية، تقوي الجيش وتعزز اقتصاد البلاد ونفوذها دولياً.
وزير الدفاع التركي: صناعاتنا الحديثة تُقوي جيشنا وتمثل قوة عظمى
وزير الدفاع التركي يشار غولر / AA
22 يوليو 2025

وأعرب الوزير غولر خلال افتتاح معرض الصناعات الدفاعية الدولي السابع عشر "آيدف 2025" في إسطنبول، عن أمله في أن يعود هذا المعرض، الذي يُعدّ من أكبر المعارض الدولية في مجال الصناعات الدفاعية، بالنفع على تركيا والدول الصديقة والحليفة والشركات العارضة.

ولفت إلى أن "الدفاع والأمن كانا من أهم أولويات الدول، ومع تزايد تعقيد وغموض التطورات الأمنية، يُعد امتلاك قوات مسلحة حديثة وقوية وصناعة دفاعية متطورة من أهم الأدوات لإرساء السلام والاستقرار الدائمين"، مشدداً على الأهمية الحيوية للصناعات الدفاعية، واعتبرها "جزءاً لا يتجزأ من وجود الأمة".

وأوضح أن القيادة القوية للرئيس رجب طيب أردوغان مكَّنت البلاد من اكتساب قدرات غير مسبوقة، في مجال الصناعات الدفاعية في السنوات الأخيرة.

وذكر أن صناعات الدفاع التركية، بمؤسساتها العامة وشركاتها الخاصة وجميع أصحاب المصلحة فيها، "تُمثل قوة عظمى، وتتمتع بنفوذ عالمي من خلال منظومتها المتكاملة"، مضيفاً: "لا شك أن الأنظمة المحلية والوطنية الأصيلة والمبتكرة والحديثة لصناعتنا الدفاعية تعزز جيشنا المجيد، وتقدم إسهامات كبيرة لاقتصادنا، وتعزز نفوذ بلدنا على الساحة الدولية".

وتابع: "في وقت حساس يشهد فيه العالم مخاوف أمنية كبيرة، تُعدّ تركيا من الدول التي تبادر بأكبر قدر من أجل حماية منظومة الأمن الدولي"، موضحاً أن المعرض لهذا العام صُمِّم للإسهام في السلام العالمي من خلال عرض ومشاركة قدرات الدول والشركات المشاركة، وأن هدفه هو جمع المصنّعين والعملاء في بيئة واحدة.

ويُقام المعرض، بشراكة إعلامية من الأناضول وبرعاية وزارة الدفاع التركية وبدعم من رئاسة الصناعات الدفاعية، وتديره وتشرف عليه مؤسسة القوات المسلحة التركية، وتنظمه شركة "KFA" للمعارض، من 22 إلى 27 يوليو/تموز في مركز إسطنبول للمعارض.

مصدر:TRT Arabi
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