وذكرت الوزارة في بيان أن "الهيئة العامة للشؤون المدنية (جهة التواصل مع الجانب الإسرائيلي) تبلغ باستشهاد الفتى يوسف بكر يوسف زعول (17 عاماً) برصاص الاحتلال مساء أمس الخميس في بلدة حوسان بمحافظة بيت لحم". وأشارت إلى أن جيش الاحتلال احتجز الجثمان.

وأمس الخميس، قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان، إنها تلقت بلاغاً بوجود إصابتين بمحيط قرية حوسان، إلا أن جيش الاحتلال الإسرائيلي منع الطواقم من الوصول إلى الموقع، وطلب منهم مغادرة المنطقة.

وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وأطلقت النار عشوائياً بالمنطقة الغربية منها، وسط حضور مكثف لجنود وسيارات إسعاف إسرائيلية.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت الصحة الفلسطينية "استشهاد حسين جميل حسين حردان (42 عاماً) برصاص الاحتلال في جنين، فجر اليوم الجمعة".

اعتقال 100 فلسطيني

في الأثناء، قال نادي الأسير الفلسطيني في بيان، اليوم الجمعة، إن "قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت أكثر من 100 فلسطيني من الضفة الغربية خلال الأسبوع الماضي، بينهم أطفال ونساء وأسرى سابقون".

وذكر أنّ الاحتلال يواصل التصعيد من عمليات الاعتقال في محافظات الضفة، التي تركزت مؤخراً في مسافر يطا ومخيم الفوار ومخيم الدهيشة جنوبي الضفة، بالإضافة إلى محافظتي جنين وطولكرم (شمال) التي يواصل الاحتلال اجتياحهما منذ 21 يناير/كانون الثاني الماضي.

وأوضح أنّ عمليات الاعتقال رافقتها عمليات إعدام وتحقيق ميداني، واعتداءات وتهديدات بحقّ المواطنين وعائلاتهم، وتنفيذ عمليات تدمير واسعة للبنية التحتية وتخريب وتدمير المنازل، واحتجاز رهائن وتحويل المنازل إلى ثكنات عسكرية.

وأشار البيان إلى أن "الاحتلال صعد من عدوانه منذ بدء حرب الإبادة في قطاع غزة، واعتقل أكثر من 15 ألفاً و800 مواطن من الضفة، إلى جانب اعتقال العشرات من العمال الفلسطينيين، والآلاف من غزة".​​​​​​​

وذكر أن "تلك العمليات انتقامية تندرج في إطار جريمة (العقاب الجماعي)، إذ شكّلت عمليات الاعتقال، ولا تزال أبرز السّياسات الثّابتة والممنهجة التي يستخدمها الاحتلال، ليس فقط من حيث مستوى أعداد المعتقلين، وإنما من حيث مستوى الجرائم التي يرتكبها".

ومنذ بدئه حرب الإبادة على قطاع غزة، صعّد جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى استشهاد أكثر من 944 فلسطينياً، وإصابة قرابة 7 آلاف، وفق معطيات فلسطينية رسمية.

وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 165 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.