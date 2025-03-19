سياسة
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دول عربية تتضامن مع الرئيس الصومالي إثر محاولة اغتياله بمقديشو
أعربت دول عربية مساء أمس الثلاثاء، عن إدانتها الشديدة لمحاولة اغتيال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عبر انفجار استهدف موكبه بالعاصمة مقديشو.
دول عربية تتضامن مع الرئيس الصومالي إثر محاولة اغتياله بمقديشو
أثار الانفجار الذي استهدف موكب الرئيس الصومالي بالعاصمة مقديشو / Reuters
19 مارس 2025

وقالت الخارجية القطرية في بيان، إنها تعرب عن إدانتها واستنكارها "الشديدين للانفجار الذي استهدف موكب فخامة الرئيس حسن شيخ محمود رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة بالعاصمة مقديشو، وأدى إلى سقوط قتلى".

وجددت تأكيد موقفها "الثابت الرافض للعنف والإرهاب، مهما كانت الدوافع والأسباب".

من جهته قال وزير الدولة بوزارة الخارجية الإماراتية شخبوط بن نهيان آل نهيان، في بيان، إن بلاده "تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار، وتتنافى مع القانون الدولي".

وعبّر عن "خالص تعازي دولة الإمارات ومواساتها إلى الحكومة الصومالية والشعب الصومالي الشقيق، وإلى ذوي ضحايا هذا العمل الإرهابي، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين".

كما أكد الناطق باسم وزارة الخارجية الأردنية سفيان القضاة في بيان "إدانة المملكة واستنكارها جميع أشكال العنف السياسي، وبخاصّة التي تستهدف الشخصيات العامة والسياسية".

وأعرب القضاة عن "تضامن المملكة، ووقوفها الكامل مع جمهورية ⁧‫الصومال‬⁩ الفيدرالية الشقيقة، وفخامة الرئيس الصومالي وأسرته جرّاء هذه الحادثة المؤسفة".

وأمس الثلاثاء، قالت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الصومالية في بيان، إنه "عند قرابة الساعة 10:32 صباحاً (07:32 ت.غ) استهدف انفجار موكب الرئيس في حي حمر ججب بمقديشو، بينما كان في طريقه للانضمام إلى قوات الخطوط الأمامية في ولاية هرشبيلي (جنوب وسط) لتناول إفطار رمضان مع الجنود البواسل".

وأكدت الوزارة أن "الهجوم فشل تماماً، وواصل الرئيس طريقه دون أي عائق"، مشددة على أن "هذا العمل اليائس، الذي أسفر بشكل مأساوي عن سقوط ضحايا مدنيين، يُبرز تراجع قدرات الإرهابيين في ظل الهزائم المتتالية التي يتكبدونها على يد الجيش الوطني الصومالي".

وأفاد ضابط في الشرطة الصومالية بأن عبوة ناسفة انفجرت على جانب الطريق عند تقاطع عيل جابتا في حي حمر ججب، قرب القصر الرئاسي، وقُتل جراء ذلك 4 أشخاص على الأقل بينهم صحفي.

من جانبها، أعلنت "حركة الشباب"، المرتبطة بتنظيم القاعدة، مسؤوليتها عن الهجوم، قائلة إنه استهدف موكب الرئيس الصومالي في أثناء توجهه إلى مطار مقديشو الدولي.

في السياق ذاته، أكد حسين شيخ علي، مستشار الأمن القومي للرئيس الصومالي، أن الرئيس بخير وهو في الخطوط الأمامية للقتال ضد التنظيمات الإرهابية.

وقال في بيان على منصة إكس عقب الهجوم: "هذا الوطن لا يمكن ترهيبه بالنفاق والأكاذيب المبالغ فيها".

مصدر:TRT Arabi
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