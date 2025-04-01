وأفادت المنظمة في بيان الثلاثاء أن معدل الوفيات والإصابات في صفوف أطفال غزة بلغ في الأيام العشرة الماضية ما يقارب 100 طفل في اليوم، وأكدت أن الأرقام تشمل الأطفال الذين سقطوا في استهداف الجيش الإسرائيلي لقسم الجراحة في مستشفى ناصر جنوب مدينة غزة في 23 مارس/آذار المنصرم.

وفي آخر التطورات الميدانية، استشهد مساء الثلاثاء، 3 فلسطينيين وأصيب آخرون، في سلسلة غارات جوية إسرائيلية استهدفت مناطق وسط وجنوب قطاع غزة، ليرتفع عدد شهداء الإبادة الجماعية في ثالث أيام العيد إلى 13 فلسطينياً بينهم صحفي.

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد فلسطيني بعد استهداف طيران الاحتلال لخيمة تؤوي نازحين في دير البلح وسط قطاع غزة، بينما أصيب عدد من المدنيين الفلسطينيين جراء غارة إسرائيلية استهدفت منزلاً قرب مفترق مرتجى في خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأفاد شهود عيان، بتعرض منزل مُخلى من السكان في خان يونس، لغارة من الطيران الإسرائيلي، من دون أن يبلغ عن وقوع ضحايا. وسبق ذلك، استشهاد فلسطيني جرّاء قصف مدفعي إسرائيلي على المنطقة الشرقية لبلدة القرارة شمالي خان يونس جنوبي قطاع غزة، وفق مصادر طبية للأناضول. وأفادت المصادر نفسها، بإصابة فلسطينيين اثنين بنيران زوارق حربية إسرائيلية على شاطئ بحر مدينة خان يونس.

وفي مدينة رفح (جنوب)، قالت المصادر الطبية إن المواطن محمد خليل أبو جلالة استشهد متأثراً بجراحه التي أُصيب بها برصاص إسرائيلي في المدينة.

وخلال ساعات فجر ونهار الثلاثاء، استشهد 10 فلسطينيين بينهم صحفي وجميع أفراد عائلته بقصف إسرائيلي استهدف مناطق متفرقة من قطاع غزة. إذ استشهد فلسطينيان في قصف إسرائيلي استهدف منزلاً في شارع الرشيد غرب قطاع غزة. وقال مصدر طبي إن فلسطينيين اثنين آخرين استشهدا في قصف استهدف أرضاً زراعية ومبنى جنوب غرب مدينة دير البلح وسط القطاع.

من جانبه، أفاد مسعف باستشهاد فلسطيني في قصف مدفعي إسرائيلي شرق مخيم المغازي وسط القطاع. وفجر الثلاثاء، قتلت إسرائيل الصحفي محمد صالح البردويل وزوجته وأطفاله الثلاثة بقصف استهدف منزلهم في مدينة خان يونس جنوبي القطاع.

وفي وقت سابق، قال مصدر طبي، إن طفلاً فلسطينياً استشهد متأثراً بجراح أصيب بها بقصف استهدف منزلهم جنوب غزة، الأحد. وأفاد شهود عيان بأن آليات الجيش الإسرائيلي أطلقت نيرانها بكثافة شرق مدينة غزة وشرق منطقة جباليا شمالي القطاع.

المجاعة وإغلاق المخابز

وأدان المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، الثلاثاء، منع إسرائيل إدخال المساعدات الإنسانية والوقود إلى قطاع غزة، ما أدى إلى توقف جميع المخابز عن العمل وتفاقم أزمة المجاعة بالقطاع.

وقال المكتب في بيان: "أقدم الاحتلال الإسرائيلي على ارتكاب جريمة جديدة بحق أكثر من 2.4 مليون إنسان فلسطيني في القطاع، عبر منعه التام لإدخال الطحين والمساعدات الإنسانية والوقود على مدار شهر كامل، ما أدى إلى توقف جميع المخابز بشكل تام، وتعميق أزمة المجاعة التي تهدد حياة المدنيين". وحمل إسرائيل والإدارة الأمريكية "المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة النكراء".

ودعا المكتب، المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية والإنسانية إلى التدخل العاجل والفوري لوقف هذه الجريمة. وفي وقت سابق اليوم، قال عبد الناصر العجرمي رئيس جمعية أصحاب المخابز بغزة، إن جميع المخابز المدعومة من برنامج الأغذية العالمي توقفت عن العمل بعد نفاد كميات الدقيق والسكر والملح والخميرة والسولار جراء الإغلاق الإسرائيلي المتواصل للمعابر. وفي 2 مارس/آذار الماضي، أغلقت إسرائيل معابر قطاع غزة أمام دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية للقطاع، ما تسبب بتدهور غير مسبوق في الأوضاع الإنسانية وفق ما أكدته تقارير حكومية وحقوقية محلية.

ومنذ استئنافها الإبادة الجماعية بغزة في 18 مارس/آذار الماضي، قتلت إسرائيل حتى ظهر الثلاثاء 1042 فلسطينياً وأصابت 2542 آخرين، معظمهم أطفال ونساء، وفق وزارة الصحة بالقطاع.

وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 164 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.