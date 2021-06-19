سياسة
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ميركل: ترابُط أوروبي-تركي في حلّ بعض القضايا
في تصريحات أدلت بها خلال مؤتمر صحفي مشترك، قالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، إنه في حال أرادت تركيا والاتحاد الأوروبي رسم معالم بعض القضايا معاً، فإنهما مرتبطان كلاهما بالآخَر.
ميركل: ترابُط أوروبي-تركي في حلّ بعض القضايا
ميركل: قضايا الهجرة ومستقبل كل من سوريا وليبيا، في مقدمة المسائل التي يمكن حلّها مع تركيا / AA
19 يونيو 2021

قالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، إنه في حال أرادت تركيا والاتحاد الأوروبي رسم معالم بعض القضايا معاً، فإنهما مرتبطان كلاهما بالآخر.

جاء ذلك في تصريحات أدلت بها ميركل خلال مؤتمر صحفي مشترك، عقدته الجمعة مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في العاصمة الألمانية برلين.

وأشارت المستشارة الألمانية إلى أنّ قضايا الهجرة ومستقبل كل من سوريا وليبيا، في مقدمة المسائل التي يمكن حلّها مع تركيا.

من جانب آخر أوضحت ميركل أنها ستبحث مع ماكرون القمة الأوروبية المقبلة في 24-25 يونيو/حزيران الجاري.

وبينت أنّه من بين القضايا المطروحة على جدول أعمال القمة العلاقات مع تركيا وروسيا.

بدوره أكّد الرئيس الفرنسي موافقته على ما تقدمت به ميركل بخصوص تركيا وروسيا.

وبيّن ماكرون أنّ القمة الأوروبية ستبحث الشروط التي وضعها الاتحاد على تركيا في شهر مارس/آذار الماضي، المتعلقة بمصالح اليونان وقبرص الرومية، بالإضافة إلى بحثهم مسائل شرقيّ المتوسط وسوريا وليبيا والأوضاع في القوقاز.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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