سياسة
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كيف ضاعف "تيك توك" أرباحه رغم حصار الحكومات؟
رغم ما تتعرض له الشركة المالكة مع شركات تقنية صينية أخرى، من ضغوط متزايدة من عدد من الحكومات حول العالم، قفز إجمالي عائدات شركة "بايت دانس" الصينية المالكة لتطبيق الفيديو الشهير "تيك توك" إلى 34.3 مليار دولار، بارتفاع 111 في المئة خلال عام 2020.
كيف ضاعف "تيك توك" أرباحه رغم حصار الحكومات؟
سجّلَت "بايت دانس" نشاط نحو 1.9 مليار مستخدم لمنصاتها منذ ديسمبر/كانون الأول العام الماضي / Reuters
19 يونيو 2021

قفز إجمالي عائدات شركة بايت دانس الصينية المالكة لتطبيق الفيديو الشهير "تيك توك" إلى 34.3 مليار دولار، بارتفاع نسبته 111 في المئة خلال عام 2020، حسب مذكرة وُزّعت على موظفي الشركة.

وبذلك حقّقَت الشركة مكاسب بلغت الضعف خلال العام الماضي فقط.

وسجلت شركة "بايت دانس" كذلك أرباحاً سنوية إجمالية بقيمة 19 مليار دولار بنسبة بلغت 93 في المئة، فيما سجلت الشركة خسارة 45 مليار دولار للفترة ذاتها.

وتُنسَب هذه الخسارة إلى تسوية محاسبية نادرة الحدوث، ولا علاقة لها بعمليات الشركة.

وتؤكّد هذه الأرقام استمرار نجاح التطبيق جماهيرياً، رغم ما تتعرض له الشركة المالكة مع شركات تقنية صينية أخرى، من ضغوط متزايدة من عدد من الحكومات حول العالم.

وسجّلَت "بايت دانس" نشاط نحو 1.9 مليار مستخدم لمنصاتها منذ ديسمبر/كانون الأول العام الماضي، حسب الشركة.

ما السر؟

أعلن البيت الأبيض الأربعاء، إلغاء الرئيس جو بايدن الحظر الذي فرضه سلفه دونالد ترمب على تطبيقَي "تيك توك" و"وي تشات" المملوكين للصين، و8 تطبيقات أخرى.

وفي أغسطس/آب الماضي، أصدر ترمب أمراً تنفيذياً بحظر تطبيقَي وسائل التواصل الاجتماعي "تيك توك" و"وي تشات"، بعد مزاعم بكونهما يمثّلان تهديداً للأمن القومي الأمريكي، بسبب ارتباطهما بشركات صينية.

وعلى أثر ذلك استدعت السلطات الصينية في أبريل/نيسان الماضي 13 منصة إلكترونية عبر الإنترنت، بينها بايت دانس، ودعتها إلى تطبيق سياسات أكثر حزماً في تعاملاتها المالية.

وجاءت هذه الخطوة في إطار محاولة أوسع نطاقاً للسيطرة على شركات التقنية العملاقة في البلاد.

وقالت السلطات الصينية إنها استهدفت من وراء هذه الخطوة منع أي سلوك احتكاري، فضلاً عن أي "توسُّع غير منضبط لرؤوس الأموال".

يأتي ذلك بعدما انتهجت بكين لسنوات عديدة سياسة عدم التدخل إزاء تلك الشركات لتشجيع قطاع التقنية على الازدهار.

وتقول مصادر مطّلعة لرويترز، إن منصة تَشارُك التسجيلات المصوَّرة "تيك توك" قد تطلق خاصية للتراسل الجماعي هذا العام، مما سيضع التطبيق الصيني في منافسة مباشرة مع منصات تواصل اجتماعي منافسة مثل فيسبوك.

وقال أحد المصادر إن التراسل الجماعي جزء من خطة شركة "بايت دانس" لتطوير "تيك توك" ليصبح "تطبيقاً أكثر تفاعلية اجتماعياً". وأصبحت هذه الخاصية متوافرة في "دوين"، النسخة الصينية من "تيك توك" منذ 2019.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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