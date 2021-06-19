سياسة
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وول ستريت جورنال: واشنطن تسحب بطاريات باتريوت من السعودية والأردن والعراق
خفضت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن عدد أنظمة الدفاع الجوي في الشرق الأوسط، في خطوة كبيرة لتقليص وجود قواتها في المنطقة بغرض التركيز على التحديات القادمة من الصين وروسيا، حسب مسؤولين في الإدارة الأمريكية.
وول ستريت جورنال: واشنطن تسحب بطاريات باتريوت من السعودية والأردن والعراق
مسؤولون في إدارة بايدن قالوا إن السعودية شهدت الجزء الأكبر من عملية سحب المعدات العسكرية / AFP
19 يونيو 2021

نقلت وول ستريت جورنال عن مسؤولين في الإدارة الأمريكية قولهم إن البنتاغون قرّر سحب 8 بطاريات باتريوت من دول بينها العراق والكويت والأردن والسعودية، بالإضافة إلى سحب نظام دفاع آخَر يُعرَف باسم "ثاد" من السعودية، وتخفيض أسراب المقاتلات الحربية في المنطقة.

وأضاف المسؤولون أن هذه العملية تشمل أيضاً إعادة انتشار مئات من الجنود التابعين للوحدات العسكرية التي كانت تشغّل أو تدعم هذه الأنظمة، وأن هذه الخطوة تتزامن مع الانسحاب الكامل للجيش الأمريكي من أفغانستان بنهاية الصيف الحالي، وبعد تخفيض القوات في العراق بمقدار النصف.

وبدأت هذه التخفيضات في وقت سابق هذا الشهر بعد أن أبلغ وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن وليّ العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان التغييرات، في اتصال هاتفي في 2 يونيو/حزيران الجاري، حسب المصادر ذاتها.

وأشارت الصحيفة إلى أن مسؤولين في إدارة بايدن قالوا إن السعودية شهدت الجزء الأكبر من عملية سحب المعدات العسكرية، ونقلت عن مسؤول كبير قوله إن هذه التخفيضات تُعتبر عودة إلى مستوى دفاع تقليدي في المنطقة يعود بالوضع إلى ما كان عليه قبل فترة حكم دونالد ترمب.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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