فاز المرشح المحافظ إبراهيم رئيسي بالانتخابات الرئاسية في إيران من الدورة الأولى، بحصوله على 62% من أصوات المقترعين، وفق نتائج أولية رسمية أُعلنَت السبت.

وأفاد رئيس لجنة الانتخابات جمال عرف خلال مؤتمر صحفي، بأن رئيسي (60 عاما) حصل على "أكثر من 17,8 مليون صوت" من أصل 28,6 مليون من أصوات المقترعين، علما بأن أكثر من 59,3 مليون إيراني كانوا مدعوين للمشاركة في الاقتراع.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية رسمية السبت، أن المرشح المعتدل عبد الناصر همتي هنأ رئيسي بالفوز، وقال في رسالة: "آمل من حكومة جنابكم الكريم ومن خلال التدابير والإجراءات على الساحة الداخلية والخارجية وبقيادة سماحة آية الله السيد خامنئي قائد الثورة الإسلامية، أن تحقّق السمو والرفعة للجمهورية الإسلامية، وللشعب الإيراني حياة أفضل مفعمة بالاستقرار والرخاء".

وهنأ الرئيس المنتهية ولايته حسن روحاني في كلمة بثّها التليفزيون، "الرئيس الذي انتخبه الشعب" دون أن يذكر رئيسي بالاسم.

وقال روحاني: "لأنه لم تُعلَن بعدُ النتيجة الرسمية فإنني سأرجئ التهنئة الرسمية، لكن من الواضح مَن الذي حصل على الأصوات".

وهنَّأ مرشحون آخرون رئيسي الذي فرضت عليه الولايات المتحدة عقوبات عام 2019، بعد وقت قصير من تعيينه رئيساً للسلطة القضائية.