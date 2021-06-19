سياسة
3 دقيقة قراءة
علبة القهوة بـ100 دولار.. زعيم كوريا الشمالية يعترف بنقص الغذاء في بلاده
اعترف زعيم كوريا الشمالية بأن بلاده باتت تعاني نقصاً في الغذاء، فيما كشفت تقارير عن ارتفاع أسعار بعض السلع الأساسية ووصول سعر علبة القهوة إلى 100 دولار.
علبة القهوة بـ100 دولار.. زعيم كوريا الشمالية يعترف بنقص الغذاء في بلاده
أقسم كيم نيابة عن اللجنة المركزية أن الحزب "سيتجاوز بالتأكيد الصعوبات التي تعترض طريق الثورة" / Reuters
19 يونيو 2021

أقسم الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون "رسمياً" أن يُخرِج بلاده من المشكلات الاقتصادية المتفاقمة، إذ أنهى اجتماعاً رئيسياً للحزب الحاكم، معترفاً بنقص الغذاء، حسب وسائل إعلام رسمية.

وكان كيم جونغ أون تَرأَّس اجتماعاً كاملاً لمدة أربعة أيام للجنة المركزية لحزب العمال الحاكم، دعا إليه لمناقشة الجهود المبذولة لإنقاذ الاقتصاد "الكئيب"، الذي تضرر بسبب سنوات من سوء الإدارة والعقوبات الأمريكية، قبل أن يتفاقم الوضع بسبب إغلاق الحدود بعد انتشار وباء كورونا.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية أنه مع اختتام الاجتماعات الجمعة، أقسم كيم نيابة عن اللجنة المركزية أن الحزب "سيتجاوز بالتأكيد الصعوبات التي تعترض طريق الثورة".

وكشفت شبكة CNN الأمريكية عن ارتفاع أسعار بعض السلع الأساسية بشدة في العاصمة بيونغ يانغ مثل البطاطس (تضاعفت 3 مرات) والسكر والدقيق، مع استقرار نسبي لأسعار الأرز والوقود.

ونقلت الشبكة عن سكان العاصمة قولهم إن بعض المواد الغذائية غير الأساسية وصل إلى أسعار جنونية، مثل الشاي الذي قد تصل علبة صغيرة منه إلى نحو 70 دولاراً، وعلبة القهوة التي قد تُباع بمبلغ 100 دولار.

وكانت وسائل إعلام رسمية في كوريا الشمالية ذكرت الأربعاء، أن كيم جونغ أون دعا لاتخاذ تدابير من أجل معالجة الوضع الغذائي "المتأزم"، وعزا ذلك إلى "سلسلة من الانحرافات" في جهود الحزب لتنفيذ الخطط بسبب عديد من المعوقات.

وأضاف كيم أن "الوضع الغذائي للناس بات متأزماً الآن في ظل فشل القطاع الزراعي في تنفيذ خطته لإنتاج الحبوب بسبب الأضرار الناجمة عن إعصار العام الماضي".

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، قال كيم إن خطته الاقتصادية الخمسية السابقة فشلت في جميع القطاعات تقريباً، وسط نقص مزمن في الطاقة والغذاء تفاقم بسبب العقوبات ووباء كورونا والفيضانات.

ونقلت الوكالة الكورية عنه قوله إن طول أمد الوباء تطلب من الحزب تكثيف الجهود لتوفير الغذاء والكساء والسكن للشعب.

ولم تؤكد كوريا الشمالية رسمياً أي حالات إصابة بفيروس كورونا، وهو ادعاء شكك فيه مسؤولون في كوريا الجنوبية.

لكن كوريا الشمالية فرضت تدابير صارمة لمكافحة الفيروس شملت إغلاق الحدود وفرض قيود على السفر داخل البلاد.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us