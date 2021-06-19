سياسة
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سباق التلقيح.. الصين تقترب من الجرعة المليار
تستعد الصين للوصول إلى الجرعة المليار ضمن حملتها للتطعيم ضد فيروس كورونا، لتكون بذلك الدولة الأولى عالمياً في عدد اللقاحات التي جرى التطعيم بها، وواحدة من أسرع الدول في عملية التلقيح.
سباق التلقيح.. الصين تقترب من الجرعة المليار
بدأت حملة التطعيم في الصين ببطء، وحتى 27 مارس/آذار الماضي كانت الصين لا تزال تقف عند حاجز أول مليون جرعة / AP
19 يونيو 2021

في غضون أيام قليلة ستصل الصين إلى مليار جرعة لقاح مضادّ لفيروس كورونا، إذ تتقدم حملة التطعيم في الصين "بسرعة لا مثيل لها في أي دولة أخرى في العالم" حسبما ذكرت شبكة CNN الأمريكية.

واستطاعت الصين الأربعاء، الوصول إلى أكثر من 945 مليون جرعة، ما يمثل 3 أضعاف الرقم المحقَّق في الولايات المتحدة، ونحو 40% من أصل 2.5 مليار جرعة قُدمت على مستوى العالم.

وبدأت حملة التطعيم في الصين بطيئةً، وحتى 27 مارس/آذار الماضي كانت الصين لا تزال تقف عند حاجز أول مليون جرعة في بلد يبلغ تعداد سكانه 1.4 مليار شخص.

وتُعَدّ الصين التي ظهر فيها فيروس كورونا أول مرة، من أكثر الدول التي سيطرت على تفشي الوباء حسب الإحصائيات التي تصدرها، غير أنها عادت لتسجيل إصابات جديدة في الفترة الماضية.

في هذا الصدد قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين السبت، إن برّ الصين الرئيسي سجّل 30 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الجمعة، صعوداً من 23 حالة في اليوم السابق.

وذكرت اللجنة في نشرتها اليومية أن 24 من الإصابات الجديدة كانت لحالات وافدة من الخارج، أما الحالات الستّ التي انتقلت إليها العدوى محلياً فكانت جميعها في إقليم بالجنوب الشرقي.

وقالت اللجنة إن عدد الإصابات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض بلغ 42 ارتفاعاً من 25 قبل يوم، ولا تصنّف الصين تلك الإصابات على أنها حالات إصابات مؤكدة.

وبهذا يكون إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في بر الصين الرئيسي قد بلغ 91564 حالة، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتاً عند 4636.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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