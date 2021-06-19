سياسة
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أردوغان يهنئ رئيسي لفوزه برئاسة إيران
بعث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان برسالة تهنئة السبت، إلى نظيره الإيراني المنتخب إبراهيم رئيسي، بمناسبة فوزه في انتخابات الرئاسة الإيرانية، وأعرب أردوغان عن ثقته بأن التعاون بين البلدين سيزداد قوة في عهد رئيسي.
أردوغان يهنئ رئيسي لفوزه برئاسة إيران
أعرب أردوغان عن تمنياته بأن تحمل نتائج الانتخابات الخير لشعب إيران الصديق والشقيق / AA
19 يونيو 2021

هنأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، نظيره الإيراني المنتخب إبراهيم رئيسي، بفوزه في انتخابات الرئاسة.

وبعث الرئيس أردوغان السبت، برسالة تهنئة إلى رئيسي بمناسبة فوز الأخير في الانتخابات، حسب بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية.

وأعرب أردوغان عن تمنياته بأن تحمل نتائج الانتخابات الخير لشعب إيران الصديق والشقيق.

وأضاف: "سأكون سعيداً بزيارة إيران عقب تخطّي جائحة كورونا بمناسبة الاجتماع المقبل لمجلس التعاون التركي الإيراني رفيع المستوى".

كما أعرب الرئيس أردوغان عن ثقته بأن التعاون بين البلدين سيزداد قوة خلال فترة رئاسة رئيسي، وأبدى استعداده للعمل مع نظيره الإيراني الجديد في هذا الإطار.

وتمنى أردوغان النجاح لرئيسي في منصبه الجديد، واستمرار روح التعاون بين البلدين بزخم متصاعد في المجالات كافة.

وتَقدَّم الرئيس أردوغان بأطيب التمنيات من أجل رخاء وسلامة الشعب الإيراني الصديق والشقيق.

وفاز رئيسي برئاسة الجمهورية الإيرانية إثر حصوله على 17 مليوناً و800 ألف صوت من أصل 28 مليوناً و600 ألف، وفق النتائج الأولية الرسمية السبت.

ومن المقرر أن يسلّم الرئيس الحالي حسن روحاني منصبه للرئيس الجديد بعد 45 يوماً، وفق ما أعلنه الأول عقب إعلان فوز رئيسي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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