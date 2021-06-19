سياسة
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فيديو متداول لتحرش مواطن بطفل يثير استياء السعوديين.. والداخلية ترد
أثار مقطع فيديو متداول يُظهِر تحرش أحد الأشخاص بطفل في العاصمة السعودية الرياض استياء السعوديين، فيما أعلنت الشرطة إلقاء القبض على الجاني.
فيديو متداول لتحرش مواطن بطفل يثير استياء السعوديين.. والداخلية ترد
أعادت وزارة الداخلية السعودية نشره مع إخفاء تفاصيله مؤكدة عبر صفحتها على موقع "سناب شات" إلقاءها القبض على الجاني
19 يونيو 2021

أثار مقطع فيديو متداول يُظهِر تحرش أحد الأشخاص بطفل في العاصمة السعودية الرياض استياء السعوديين، فيما أعلنت الشرطة إلقاء القبض على الجاني.

وبعد تداول المقطع على مواقع التواصل، أعادت وزارة الداخلية السعودية نشره مع إخفاء تفاصيله، مؤكدة عبر صفحتها على موقع "سناب شات" إلقاءها القبض على الجاني.

من جانبه أشار المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية، إلى "مقطع الفيديو المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي ويظهر تحرش شخص بطفل وإيذاءه بسلوكيات تتنافى مع القيم الإسلامية والآداب العامة وتصوير ذلك ونشره، فقد تمكنت الجهة المختصة بشرطة المنطقة من تحديد هويته والقبض عليه".

وأفاد الكريديس بأن الجاني "مواطن في عقده الثاني، اتُّخذت بحقه الإجراءات اللازمة وأحيل إلى النيابة العامة"، فيما اتُّخذت التدابير اللازمة لحماية الطفل.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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