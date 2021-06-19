سياسة
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خلال يوم واحد.. التحالف يعلن اعتراض 10 مسيَّرات مفخخة استهدفت السعودية
أعلن التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن السبت، تدمير عدد من المسيَّرات المفخخة التي أطلقتها جماعة الحوثي اليمنية جنوبي المملكة، وارتفع عدد المسيَّرات وفقاً لإعلانات التحالف إلى أكثر من 10 خلال أقلّ من أربع وعشرين ساعة.
خلال يوم واحد.. التحالف يعلن اعتراض 10 مسيَّرات مفخخة استهدفت السعودية
المتحدث العسكري للحوثيين يقول إن مسيَّرات جماعته نفّذت فجر السبت عملية هجومية على قاعدة الملك خالد الجوية
19 يونيو 2021

أعلنت السعودية مساء السبت، تدمير قوات التحالف العربي "مسيرتين مفخختين" أطلقتهما جماعة الحوثي اليمنية جنوبي المملكة ليرتفع عدد المسيَّرات التي أعلن التحالف عن تدميرها إلى 10 خلال أقلّ من 24 ساعة.

وأفادت قناة "الإخبارية" السعودية (رسمية) عبر تويتر، بأن "التحالف دمّر طائرتين مسيرتين مفخختين أطلقتهما المليشيات الحوثية تجاه (محافظة) خميس مشيط (جنوب)"، دون تفاصيل أكثر.

والسبت أعلن التحالف العربي، الذي تقوده الرياض، في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس)، "تدمير 7 طائرات مسيرة مفخخة، أطلقها الحوثيون من الأجواء اليمنية تجاه المنطقة الجنوبية للسعودية".

وقبل اعتراض الـ7، كان التحالف، أعلن صباح السبت في بيان، تدمير طائرة مسيرة مفخخة، أطلقها الحوثيون تجاه خميس مشيط، وفق ما نقلته (واس).

ولم يصدر أي تعليق فوري من الحوثيين حول ما نُقل عن التحالف، حتى الساعة (14:45ت.غ).

غير أن المتحدث العسكري للحوثيين يحيي سريع، ذكر السبت عبر تويتر، أن "سلاح الجو المسير (التابع للجماعة) نفذ فجر السبت عملية هجومية على قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط، وكانت الإصابة دقيقة".

واعتاد الحوثيون الإعلان عن إطلاق صواريخ بالستية ومقذوفات ومسيرات على مناطق سعودية، مقابل إعلانات متكررة من التحالف العربي الذي تقوده المملكة في اليمن، عن إحباط هذه الهجمات.

ويشهد اليمن منذ نحو 7 سنوات حرباً مستمرة بين القوات الموالية للحكومة المدعومة من التحالف، والحوثيين المدعومين من إيران، والمسيطرين على محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/أيلول 2014.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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