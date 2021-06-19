سياسة
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القدس.. إسرائيل تقمع تظاهرة فلسطينية ضد إساءة مستوطنين للنبي محمد
قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي السبت، عشرات الفلسطينيين في منطقة باب العامود حاولوا التظاهر ضد إساءة مستوطنين للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهتف مستوطنون بـ"الموت للعرب" وشتائم مسيئة للنبي خلال مسيرة لهم الثلاثاء الماضي.
القدس.. إسرائيل تقمع تظاهرة فلسطينية ضد إساءة مستوطنين للنبي محمد
الفلسطينيون تظاهرا احتجاجاً على شتائم أطلقها مستوطنون ضد النبي محمد صلى الله عليه وسلم / Others
19 يونيو 2021

قمعت قوات إسرائيلية السبت، فلسطينيين في منطقة باب العامود حاولوا التظاهر سلمياً ضد إساءة مستوطنين للنبي محمد صلى الله عليه وسلم.

وأفاد شهود عيان لوكالة الأناضول، بأن "قوات الاحتلال اعتدت على المتظاهرين بالهراوات وقنابل الصوت، قبل أن تعتقل شخصاً واحداً على الأقلّ".

ووفق الشهود "أفرغت القوات الإسرائيلية منطقة باب العامود من الفلسطينيين الذين حاولوا التظاهر سلمياً".

والثلاثاء انطلق آلاف المستوطنين الإسرائيليين من القدس الغربية باتجاه باب العامود، أحد أبواب البلدة القديمة بالقدس الشرقية، حيث أدوا "رقصة الأعلام" الاستفزازية ورددوا هتافات وأناشيد باللغة العبرية.

وحسب شهود عيان، أطلق مستوطنون هتافات بينها "الموت للعرب"، إضافة إلى أخرى مسيئة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، قبل أن يغادروا باب العامود تجاه حائط البراق (يسميه الإسرائيليون حائط المبكى)، الجدار الغربي للمسجد الأقصى.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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