اعتدى مستوطنون إسرائيليون السبت، على أهالي حي الشيخ جراح بمدينة القدس والمتضامنين معهم، برشّ غاز الفلفل عليهم.

وقالت منى الكرد، وعائلتها إحدى العائلات المهددة بالتهجير لصالح المستوطنين في الشيخ جراح، عبر حسابها على إنستغرام، إن عدداً من المستوطنين اعتدوا على سكان الحيّ والمتضامنين معهم ورشُّوا عليهم غاز الفلفل.

وتزامناً مع ذلك، أفرغت قوات الاحتلال الحي بالقوة من المتضامنين، ومنعت سكانه من التجمهر في ساحاته، كما منعت طواقم الإسعاف والصحفيين من الحضور.

وتواجه 28 عائلة فلسطينية خطر الإجلاء من المنازل التي تُقيم فيها منذ عام 1956.

وتدّعي جماعات استيطانية إسرائيلية أن المنازل أقيمت على أرض كانت بملكية يهودية قبل عام 1948، وهو ما ينفيه السكان.

وتسببت مخططات الاحتلال في تفجير مواجهات خلال الأسابيع الماضية بين الفلسطينيين والشرطة الإسرائيلية.