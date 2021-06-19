سياسة
2 دقيقة قراءة
بغاز الفلفل.. مستوطنون إسرائيليون يعتدون على أهالي حي الشيخ جراح
مستوطنون إسرائيليون يعتدون على أهالي حي الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة والمتضامنين معهم، برشّ غاز الفلفل عليهم. وتواجه 28 عائلة فلسطينية خطر الإجلاء من المنازل التي تُقيم فيها منذ عام 1956.
بغاز الفلفل.. مستوطنون إسرائيليون يعتدون على أهالي حي الشيخ جراح
قوات الاحتلال تفرغ الحي بالقوة من المتضامنين وتمنع سكانه من التجمهر في ساحاته - أرشيفية / AA
19 يونيو 2021

اعتدى مستوطنون إسرائيليون السبت، على أهالي حي الشيخ جراح بمدينة القدس والمتضامنين معهم، برشّ غاز الفلفل عليهم.

وقالت منى الكرد، وعائلتها إحدى العائلات المهددة بالتهجير لصالح المستوطنين في الشيخ جراح، عبر حسابها على إنستغرام، إن عدداً من المستوطنين اعتدوا على سكان الحيّ والمتضامنين معهم ورشُّوا عليهم غاز الفلفل.

وتزامناً مع ذلك، أفرغت قوات الاحتلال الحي بالقوة من المتضامنين، ومنعت سكانه من التجمهر في ساحاته، كما منعت طواقم الإسعاف والصحفيين من الحضور.

وتواجه 28 عائلة فلسطينية خطر الإجلاء من المنازل التي تُقيم فيها منذ عام 1956.

وتدّعي جماعات استيطانية إسرائيلية أن المنازل أقيمت على أرض كانت بملكية يهودية قبل عام 1948، وهو ما ينفيه السكان.

وتسببت مخططات الاحتلال في تفجير مواجهات خلال الأسابيع الماضية بين الفلسطينيين والشرطة الإسرائيلية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us