سياسة
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بعد تعليق تنفيذها بسبب كورونا.. دول غرب إفريقيا تتبنى خارطة لطرح عملة موحدة
تبنّت مجموعة تضمّ 15 دولة في غرب إفريقيا خارطة طريق جديدة لطرح عملة موحدة في عام 2027، بعد أن أدّت جائحة فيروس كورونا إلى إحباط خططها السابقة. كما تأمل هذه الدول أن تساعد العملة الموحدة على تعزيز التجارة والنمو الاقتصادي.
بعد تعليق تنفيذها بسبب كورونا.. دول غرب إفريقيا تتبنى خارطة لطرح عملة موحدة
رؤساء إيكواس يوافقون على خارطة الطريق الجديدة لطرح عملة موحدة / AFP
19 يونيو 2021

تبنّت مجموعة تضمّ 15 دولة في غرب إفريقيا خارطة طريق جديدة لطرح عملة موحَّدة في عام 2027، بعد أن أدّت جائحة فيروس كورونا إلى إحباط خططها السابقة.

وقال جان كلود كاسي برو، رئيس مفوضية المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس)، في مؤتمر صحفي بعد قمة للزعماء في غانا السبت، إن رؤساء إيكواس وافقوا على خارطة الطريق الجديدة.

وتأمل هذه الدول أن تساعد العملة الموحدة على تعزيز التجارة والنموّ الاقتصادي.

وقال برو: "بسبب صدمة الجائحة قرّر رؤساء الدول تعليق تنفيذ اتفاقية التقارب في 2020-2021".

وأضاف: "لدينا خارطة طريق جديدة واتفاقية تَقارُب جديدة تغطّي الفترة بين 2022 و2026، وفي 2027 سيُطلَق الإيكو"، في إشارة إلى اسم العملة الجديدة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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