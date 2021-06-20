سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 20 يونيو/حزيران 2021
نشرة يومية مقدمة من TRT عربي، لأهمّ الأحداث والقضايا خلال اليوم، نوفّر لكم كلّ صباح جولة شاملة لأهمّ ما يدور في الشارع العربي والشرق الأوسط والعالم.
خلاصات من TRT عربي: 20 يونيو/حزيران 2021
الرئيس الإيراني المنتخب إبراهيم رئيسي استقبل التهاني من دول عربية بفوزه في الانتخابات الرئاسية / Reuters
20 يونيو 2021

أهم الأحداث:

أردوغان يرحّب بإخراج عدة دول تركيا من لوائح قيود السفر، وتهنئات عربية لإبراهيم رئيسي بفوزه بانتخابات الرئاسة الإيرانية.

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منها روسيا وفرنسا.. أردوغان يرحّب بإخراج عدة دول تركيا من لوائح قيود السفر

رحب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بإخراج عدد من الدول تركيا من لوائح قيود السفر مؤخراً، مثل روسيا وفرنسا، كما أشاد بمستوى الخدمات السياحية في البلاد، لافتاً إلى تفوُّقها على كثير من الدول المتطورة، بفضل المشاريع الأخيرة في هذا القطاع. [TRT عربي]

وأوضح الرئيس التركي أن بلاده دخلت مرحلة جديدة إثر القفزة الكبيرة التي حققتها على صعيد اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في الأيام الأخيرة، مشدداً على إصرارهم على العمل والسعي من أجل جعل تركيا ماركة عالمية في مجال السياحة. [TRT عربي]

تهنئات عربية لإبراهيم رئيسي بفوزه بانتخابات الرئاسة الإيرانية

هنأت قطر والإمارات والكويت وسلطنة عمان والعراق السبت إبراهيم رئيسي على فوزه في انتخابات الرئاسة الإيرانية، وعلى مستوى الحركات والأحزاب العربية هنأت حركة حماس الفلسطينية الرئيس الإيراني المنتخب. [TRT عربي]

وفاز رئيسي برئاسة الجمهورية الإيرانية إثر حصوله على 17 مليوناً و926 ألفاً و345 صوتاً من أصل 28 مليوناً و933 ألفاً، وفق النتائج النهائية التي أعلنها وزير الداخلية عبد الرضا رحماني فضلي السبت. [TRT عربي]

مصدر:TRT عربي - وكالات
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