سياسة
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وزيرا الدفاع التركي والأمريكي يبحثان الملف الأفغاني
بحث وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن ونظيره التركي خلوصي أقار في اتصال هاتفي السبت التعاون بين أنقرة وواشنطن ومواصلة الوجود الدبلوماسي في أفغانستان، وكانت تركيا تبنت مقترحاً لتطبيق آلية ثلاثية بمشاركة أنقرة لتأمين مطار العاصمة الأفغانية كابل.
وزيرا الدفاع التركي والأمريكي يبحثان الملف الأفغاني
وزير الدفاع التركي خلوصي أقار يبحث مع نظيره الأمريكي لويد أوستن الملف الأفغاني / وزارة الدفاع التركية
20 يونيو 2021

قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إن وزيرها لويد أوستن بحث مع نظيره التركي خلوصي أقار التعاون الثنائي والملف الأفغاني.

وقال المكتب الإعلامي للوزارة في بيان السبت إن أوستن وأقار بحثا خلال اتصال هاتفي التعاون بين تركيا والولايات المتحدة ومواصلة الوجود الدبلوماسي في أفغانستان.

وحسب البيان، جدد أوستن تأكيد أهمية العلاقات الدفاعية المتواصلة منذ أعوام طويلة بين الولايات المتحدة وتركيا.

وأعرب وزير الدفاع الأمريكي عن شكره لنظيره التركي على استمرار الاتصال والتعاون بين البلدين في قضايا السلام والأمن.

ولقي مقترح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان -في قمة الناتو- تطبيق آلية ثلاثية بمشاركة أنقرة، لتأمين مطار العاصمة الأفغانية كابل بعد انسحاب القوات الأمريكية من البلاد، ترحيباً دولياً وإقليمياً واسعاً.

وفي ختام اجتماعاته مع قادة حلف شمال الأطلسي "ناتو" على هامش قمتهم في بروكسل قال أردوغان إن تركيا تسعى لمشاركة باكستان والمجر في المهمة الجديدة بأفغانستان بعد مغادرة قوات الحلف والولايات المتحدة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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