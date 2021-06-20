قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إن وزيرها لويد أوستن بحث مع نظيره التركي خلوصي أقار التعاون الثنائي والملف الأفغاني.

وقال المكتب الإعلامي للوزارة في بيان السبت إن أوستن وأقار بحثا خلال اتصال هاتفي التعاون بين تركيا والولايات المتحدة ومواصلة الوجود الدبلوماسي في أفغانستان.

وحسب البيان، جدد أوستن تأكيد أهمية العلاقات الدفاعية المتواصلة منذ أعوام طويلة بين الولايات المتحدة وتركيا.

وأعرب وزير الدفاع الأمريكي عن شكره لنظيره التركي على استمرار الاتصال والتعاون بين البلدين في قضايا السلام والأمن.

ولقي مقترح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان -في قمة الناتو- تطبيق آلية ثلاثية بمشاركة أنقرة، لتأمين مطار العاصمة الأفغانية كابل بعد انسحاب القوات الأمريكية من البلاد، ترحيباً دولياً وإقليمياً واسعاً.

وفي ختام اجتماعاته مع قادة حلف شمال الأطلسي "ناتو" على هامش قمتهم في بروكسل قال أردوغان إن تركيا تسعى لمشاركة باكستان والمجر في المهمة الجديدة بأفغانستان بعد مغادرة قوات الحلف والولايات المتحدة.