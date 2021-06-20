بدأ الناخبون في جمهورية أرمينيا صباح الأحد التوجه إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية المبكرة.

ويشارك 26 حزباً وتحالفاً سياسياً في الانتخابات المبكرة التي تجري إثر استقالة رئيس الوزراء نيكول باشينيان على خلفية هزيمة بلاده بإقليم قره باغ أمام القوات الأذربيجانية.

وتستمر عملية التصويت حتى الثامنة مساء بالتوقيت المحلي.

ويصل عدد الناخبين في أرمينيا إلى مليونين ونصف يدلون بأصواتهم في 2008 مراكز انتخابية.

وتشير استطلاعات الرأي التي جرت قبيل الانتخابات إلى أن المنافسة ستجري بين رئيس الوزراء المستقيل باشينيان ورئيس البلاد السابق روبرت كوتشاريان.

وفي 27 سبتمبر/أيلول الماضي أطلق الجيش الأذربيجاني عملية لتحرير أراضيه المحتلة في إقليم "قره باغ"، وذلك عقب هجوم شنه الجيش الأرميني على مناطق مدنية مأهولة.

وبعد معارك ضارية استمرت 44 يوماً أعلنت روسيا في 10 نوفمبر/تشرين الثاني 2020 توصل أذربيجان وأرمينيا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار ينص على استعادة باكو السيطرة على محافظات محتلة.