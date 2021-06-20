يرفض المهاجم الهولندي ممفيس ديباي كتابة اسم عائلته على قميصه ويكتفي فقط باسمه الأول منذ عام 2012.

وأعلن برشلونة الإسباني السبت تعاقده مع الدولي الهولندي ممفيس ديباي بصفقة انتقال حر عقب انتهاء عقد اللاعب مع ليون الفرنسي في ختام الموسم المنصرم.

واتخذ ديباي قرار عدم كتابة اسم عائلته على قميصه منذ 9 أعوام، رافضاً الارتباط باسم والده دينيس ديباي الذي هجره منذ أن كان في الرابعة من عمره.

وقال المهاجم الهولندي في تصريحات سابقة لشبكة BBC البريطانية: "لا تنادوني ديباي.. نادوني ممفيس"، وتحدث عن والده: "لن أسامحه أبداً".

ورفض ممفيس رواية تفاصيل اعتبرها مخجلة لما كان يحدث في بيته وأكد أنه تجاوز ذلك.

وغرد النادي الكتالوني عبر حسابه في "تويتر" بنشر مقطع فيديو علق عليه بـ"مرحباً ممفيس".

وأشار برشلونة في بيان رسمي نشره عبر موقعه الرسمي إلى أن ديباي سيوقع عقداً يمتد حتى صيف 2023، من دون الكشف عن التفاصيل المالية.

ويعد ديباي رابع صفقات برشلونة هذا الصيف بعد المدافع إريك غارسيا والأرجنتيني المخضرم سيرجيو أغويرو والظهير البرازيلي إيمرسون قادماً من ريال بيتيس.

ويشارك ديباي حالياً مع منتخب بلاده هولندا في بطولة الأمم الأوروبية "يورو 2020"، حيث تتصدر "الطواحين" ترتيب المجموعة الثالثة بـ6 نقاط وضمنت التأهل لدور الـ16.