قالت صحيفة عكاظ السعودية، الأحد، إن مجلس الشورى في البلاد سيصوت الاثنين، على توصية حكومية بشأن عدم إلزام المحال التجارية والمطاعم بإغلاق أبوابها خلال فترة الصلاة باستثناء صلاة الجمعة.

ووفقاً للصحيفة استندت التوصية إلى عدد من المسوغات من بينها أن إغلاق المحلات التجارية خلال أوقات الصلاة إجراء تنفرد به السعودية من بين كل دول العالم العربي والإسلامي منذ بضعة عقود، بناءً على اجتهاد من إحدى الجهات الحكومية (هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر).

وتلزم السلطات السعودية أصحاب المحال والمنشآت التجارية، بإغلاق أبوابها في وجه الزبائن خلال فترات أداء الصلاة.

وتقول التوصية إن "المنشأة التجارية قائمة على خدمة الناس وكسب الرزق مثلها مثل قطاعات العمل الأخرى في الجهات الحكومية والخاصة"، متسائلة: "هل تتوقف هذه الجهات عن العمل وقت الصلاة؟".

وتلقى هذه القضية جدلاً بين فترة وأخرى على شبكات التواصل الاجتماعي بين مؤيد لصدور قرار يقضي بإلغاء إلزامية إغلاق محال خلال أوقات الصلاة، وبين معارض له، وقد أيد بعض الإعلاميين السعوديين اتخاذ قرار بالإلغاء.

وفي حال أقر مجلس الشورى القرار، فإنه سيرفع إلى العاهل السعودي لتحويله إلى مجلس الوزراء والذي عند إقراره سيصبح قراراً ملزماً، وهو الأمر المتوقع حدوثه على الأغلب.