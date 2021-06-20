سياسة
2 دقيقة قراءة
وفاة معارضة إماراتية في حادث سير ببريطانيا ونشطاء يشيدون بمواقفها
أُعلِن عن وفاة المعارضة الإماراتية والحقوقية آلاء الصديق إثر حادث سير وقع في بريطانيا، حسب ما أفاد أفراد من عائلتها ومعارضون إماراتيون، ويأتي الحادث وسط تساؤلات عما إذا كان مدبراً بعد ما وصفه أحد الحقوقيون بأنه "يشبه العمل الإجرامي".
وفاة معارضة إماراتية في حادث سير ببريطانيا ونشطاء يشيدون بمواقفها
سبق أن كشفت آلاء في مقابلة تليفزيونية الوجه الآخر لبلادها الإمارات ومضايقات أبو ظبي للمعارضين وناشطي حقوق الإنسان
20 يونيو 2021

توفيت المعارضة الإماراتية والحقوقية آلاء الصديق في حادث سير ببريطانيا وفقاً لما أعلنه أفراد من أسرتها ومعارضون إماراتيون.

وقال الأكاديمي الإماراتي أحمد الشيبة النعيمي وهو معارض مقيم في لندن إن آلاء قضت في حادث سير، من دون كشف مزيد من التفاصيل. وقال: “لمن يسأل عن سبب الوفاة فقد توفيت رحمة الله عليها في حادث سير”.

وآلاء الصديق إماراتية مطلوبة لسلطات بلادها بسبب نشاطها الحقوقي الذي بدأ مع اعتقال والدها في 2012، ضمن ما يعرف بقضية "جمعية الإصلاح"، وهي حاصلة على حق اللجوء السياسي في بريطانيا.

وكانت الإمارات سحبت الجنسية من والد آلاء المعتقل لديها وعدد من أبنائه من بينهم الناشطة آلاء.

وأقامت الصديق في قطر قبل انتقالها إلى لندن، وكان وزير خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ذكر في عام 2018 أن أبو ظبي طالبت الدوحة بتسليمها، إلا أن الأخيرة رفضت ذلك.

وترأست الصديق المعروفة بنشاطها في المجال الحقوقي مؤخراً منظمة "القسط" التي تعنى بحقوق الإنسان في السعودية ودول الخليج.

وطرح عدد من الكتاب والناشطين فرضيات تتعلق بالحادث وتدبيره من قبل سلطات أبو ظبي وتساؤلات عن ملابسات ما تعرضت له الناشطة الصديق.

وأشار الدكتور محمد المختار الشنقيطي في تغريدته إلى أن الوفاة كانت بعد صدمها بسيارة فيما يشبه العمل الإجرامي.

ومن المفترض أن تفرج السلطات الإماراتية عن الداعية محمد عبد الرزاق الصديق بعد شهور، حين يتم محكوميته بالسجن 10 سنوات، تليها مراقبة لمدة 3 سنوات خارج المعتقل.

وسبق أن كشفت آلاء في مقابلة مع BBC الوجه الآخر لبلادها الإمارات ومضايقات أبو ظبي للمعارضين وناشطي حقوق الإنسان.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us