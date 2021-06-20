سياسة
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تركيا تُجري عمليات تطعيم بسرعة كبيرة وتتجاوز 41 مليون جرعة
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن بلاده تُجري عمليات تطعيم لقاح كورونا بسرعة كبيرة، بعد تمكنها من الحصول على اللقاح اللازم في فترة كان تأمين هذه المادة أمراً صعباً للغاية.
تركيا تُجري عمليات تطعيم بسرعة كبيرة وتتجاوز 41 مليون جرعة
أردوغان: عدد الجرعات المقدمة للسكان تجاوز 40 مليون جرعة / AA
20 يونيو 2021

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن بلاده تُجري عمليات تطعيم لقاح كورونا بسرعة كبيرة، بعد تمكنها من الحصول على اللقاح اللازم في فترة كان تأمين هذه المادة أمراً صعباً للغاية.

جاء ذلك خلال لقائه مع مجموعة شبابية عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، بمناسبة يوم الأب الذي يصادف 20 يونيو/حزيران مِن كل عام.

وأوضح الرئيس أردوغان أنّ تركيا تفوقت على بلدان أخرى في مجال الخدمات الصحية والسلامة العامة منذ بداية تفشي وباء كورونا.

وأعرب أردوغان عن ثقته بأن تركيا ستتخلص من هذا الوباء بأسرع وقت ممكن، مشيراً في هذا السياق إلى استمرار الجهود الرامية إلى إنتاج اللقاح المحلي المضاد لكورونا.

وتابع قائلاً: "أعتقد أن لقاحنا المحلي سيكون في متناولنا بحلول أكتوبر/تشرين الأول القادم".

ولفت الرئيس التركي إلى أن عدد الجرعات المقدمة للسكان تجاوز 40 مليون جرعة.

وأكد أن على الجميع إقناع الرافضين لأخذ اللقاح بالتوجه إلى مراكز التطعيم.

ونجحت تركيا منذ ثلاثة أيام في تحطيم رقم قياسي جديد في المعدل اليومي لعمليات التطعيم ضد كورونا، بواقع مليون و416 ألفاً و795 جرعة لقاح.

وتجاوز عدد جرعات اللقاح التي قدّمتها تركيا للمواطنين والمقيمين حتى الآن، 41 مليوناً و373 ألف جرعة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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