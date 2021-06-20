سياسة
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مصر.. أحكام قاسية بالسجن والغرامة على فتاتَي "التيك توك"
محكمة جنايات القاهرة تحكم بالسجن على حنين حسام ومودة الأدهم، لمدة عشر سنوات للأولى وست سنوات للثانية في القضية المعروفة إعلامياً بـ"فتيات التيك توك". وتغيبت حنين حسام عن جلسة النطق بالحكم، فيما حضرت مودة الأدهم وسط إجراءات أمنية مشددة.
مصر.. أحكام قاسية بالسجن والغرامة على فتاتَي "التيك توك"
محكمة جنايات القاهرة تحكم على مودة الأدهم بالسجن ست سنوات
20 يونيو 2021

حكمت محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس، الأحد، على حنين حسام ومودة الأدهم وآخرين بالسجن والغرامة في القضية المعروفة إعلامياً بـ"فتيات التيك توك".

وفي جلسة النطق بالحكم، قضت المحكمة بمعاقبة حنين حسام بالسجن المشدد عشر سنوات وتغريمها 200 ألف جنيه، وعلى مودة الأدهم وآخرين بالسجن ست سنوات وتغريمهم 200 ألف جنيه، موجهة إليهم تهمة الاتجار بالبشر.

وتغيبت حنين حسام عن جلسة النطق بالحكم، فيما حضرت مودة الأدهم وسط إجراءات أمنية مشددة.

ووفق صحيفة اليوم السابع، اتهمت النيابة العامة حنين حسام بتهمة الاتجار بالبشر واستغلالها طفلين لم يتجاوزا 18 عاماً عن طريق مقطعي فيديو مصورين لهما ونشرهما على حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي، بهدف التربح من وارئهما.

وشغلت قضية فتيات التيك توك المصريين لما يقارب عاماً ونصفاً، بعد إلقاء النيابة المصرية القبض على المتهمات، وتوجيه الاتهامات لهن بالـ"اعتداء على قيم الأسرة" المصرية والتحريض على الفسق والاتجار بالبشر.

من جانبها، اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، في أغسطس/آب الماضي السلطات المصرية بشن "حملة مسيئة" ضد النساء المؤثرات على مواقع التواصل الاجتماعي، وملاحقتهن و"انتهاك حقوقهن في حرية التعبير والخصوصية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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