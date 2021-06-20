سياسة
2 دقيقة قراءة
الجيش الصومالي يصدّ هجوماً لحركة "الشباب" ويقتل 24 من عناصرها
أعلن الجيش الصومالي مقتل 24 من عناصر حركة "الشباب"، إثر هجوم شنته على مركز عسكري حكومي في مدينة دينسور جنوب غربي البلاد. وأوضح الجيش أنّ مقاتلي "الشباب" شنوا هجوماً من 3 محاور على المركز العسكري إلا أنّ القوات الحكومية تصدّت للهجوم الذي استمر لساعات.
الجيش الصومالي يصدّ هجوماً لحركة "الشباب" ويقتل 24 من عناصرها
مقتل 24 عنصراً من حركة "الشباب" بعد هجوم شنته على مركز عسكري حكومي في مدينة دينسور (صورة أرشيفية) / AA
20 يونيو 2021

أعلن الجيش الصومالي، الأحد، مقتل 24 من عناصر حركة "الشباب" الإرهابية، إثر هجوم شنته على مركز عسكري حكومي في مدينة دينسور بإقليم باي جنوب غربي البلاد.

وقال الناطق باسم الجيش، علي حاشي، في تصريح صحفي لإذاعة "صوت الجيش" (حكومية)، إن مقاتلي "الشباب" شنوا الليلة الماضية هجوماً من ثلاثة محاور على المركز العسكري الحكومي في مدينة دينسور، إلا أنّ القوات الحكومية تصدّت للهجوم الذي استمر لساعات.

وأضاف أن القوات الحكومية قتلت 24 من عناصر الحركة، وأصابت آخرين بجروح متفاوتة، إلى جانب مصادرة عتاد عسكري من عناصر الحركة.

ولم يحدد المتحدث إن كانت القوات الحكومية قد تكبدت خسائر بشرية أو أضراراً مادية.

وحتى الساعة 16:20 بتوقيت غرينتش لم يصدر تعقيب من الحركة بشأن الهجوم الجديد في البلد العربي الذي يتعافى من تداعيات حرب أهلية اندلعت إثر انهيار الحكومة المركزية، في 1991.

ودينسور مدينة استراتيجية على بعد 100 كم من مدينة بيدوة، مركز إقليم باي، وهي نقطة الوصل بين عدة أقاليم.

ويشن الجيش الصومالي، في الآونة الأخيرة، عمليات عسكرية مكثفة ضد مقاتلي حركة "الشباب" في أقاليم شبيلى الوسطى، والسفلى، وباي، وبكول، وهيران، جنوب ووسط البلاد.

ومنذ سنوات، يخوض الصومال حرباً ضد "الشباب"، وهي حركة مسلحة تأسست مطلع 2004، وتتبع فكريا تنظيم "القاعدة"، وتبنت عمليات مسلحة عديدة أودت بحياة المئات.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us