سياسة
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رئيس الجبل الأسود: تركيا دولة مهمة ونسعى إلى زيادة التعاون الاقتصادي معها
أكد رئيس الجبل الأسود ميلو جوكانوفيتش، أنّ بلاده قررت زيادة التعاون الاقتصادي مع "الصديقة تركيا". وأكد جوكانوفيتش على صداقة بلاده مع تركيا وتقاطع العلاقات بينهما في العضوية لحلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي.
رئيس الجبل الأسود: تركيا دولة مهمة ونسعى إلى زيادة التعاون الاقتصادي معها
رئيس الجبل الأسود: قررنا زيادة التعاون الاقتصادي مع الصديقة تركيا / AA
20 يونيو 2021

أكد رئيس الجبل الأسود ميلو جوكانوفيتش، أن بلاده قررت زيادة التعاون الاقتصادي مع "الصديقة تركيا".

جاء ذلك في تصريحاته للأناضول، الأحد، على هامش منتدى "أنطاليا الدبلوماسي" الذي تنظمه تركيا في ولاية أنطاليا الساحلية.

وأعرب جوكانوفيتش عن ثقته بأن منتدى أنطاليا الدبلوماسي سيصبح "منبراً عالمياً مهماً" على المستوى الاقتصادي والسياسي.

وقال: "شاركنا في منتدى عظيم جداً، تركيا دولة مهمة لها علاقات مع أوروبا وروسيا والشرق الأوسط وغرب البلقان".

وأشار رئيس الجبل الأسود إلى لقائه بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان على هامش المنتدى، موضحاً أنهما أكّدا خلال اللقاء صداقة الدولتين وتقاطع العلاقات بينهما في العضوية لحلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي.

وسلّط جوكانوفيتش الضوء على المشاريع التي تنفذها الوكالة التركية للتعاون والتنسيق (تيكا) في الجبل الأسود قائلاً: "تيكا نفذت نحو 300 مشروع مهم في بلادنا، بمجالات الصحة والثقافة والتعليم، هذه المشاريع تعزز العلاقات الثنائية أكثر".

كما أشار إلى الأنشطة الثقافية التي يقدمها معهد "يونس إمره"، مشيراً إلى وجود أكثر من 400 طالب من بلاده يدرسون في تركيا.

وخلال الفترة بين 18-20 يونيو/حزيران الجاري، استضافت أنطاليا المطلّة على البحر المتوسط، أعمال "منتدى أنطاليا الدبلوماسي".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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