سياسة
3 دقيقة قراءة
الاتحاد الأوروبي: إحياء الاتفاق النووي لا يزال ممكناً حتى بعد انتخاب رئيسي
الاتحاد الأوروبي يقول إنه لا يزال بإمكان إيران والقوى العالمية التوصل إلى اتفاق جديد من شأنه إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015، رغم فوز إبراهيم رئيسي المعروف بتشدده في الانتخابات الرئاسية بإيران.
الاتحاد الأوروبي: إحياء الاتفاق النووي لا يزال ممكناً حتى بعد انتخاب رئيسي
جوزيب بوريل يتوقع أن يُتوصّل إلى اتفاق قريباً جداً / AA
20 يونيو 2021

قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي اليوم الأحد إنه لا يزال بوسع إيران والقوى العالمية التوصل إلى اتفاق لإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015، بعدما أسفرت انتخابات الرئاسة في إيران عن فوز إبراهيم رئيسي أحد غلاة المحافظين في إيران.

وقال جوزيب بوريل إن التوصل إلى اتفاق بات "قريباً جداً"، مؤكداً أن من شأن ذلك جعل الشرق الأوسط أكثر أمناً وإراحة ملايين الإيرانيين بعد أن أنهكتهم العقوبات المالية والنفطية التي أعادت الولايات المتحدة فرضها عقب انسحابها من الاتفاق قبل ثلاث سنوات.

وأضاف بوريل في تصريح لمجموعة من الصحفيين في بيروت: "الوقت يداهمنا فيما يتعلق بهذه المفاوضات".

وتابع: "قطعنا شوطاً كبيراً في الجهود السياسية.. لذلك آمل ألا تكون نتيجة الانتخابات هي العقبة الأخيرة التي ستفسد عملية التفاوض، على حد علمي لن يكون الأمر كذلك".

وأسفرت الانتخابات الرئاسية التي أجريت في إيران يوم الجمعة عن فوز إبراهيم رئيسي. ومن المقرر أن يتولى رئيسي المنصب في أغسطس/آب المقبل، خلفاً لحسن روحاني.

وقال مبعوث الاتحاد الأوروبي في المحادثات إن إيران والدول الست الكبرى أرجؤوا محادثاتهم في فيينا اليوم الأحد للتشاور مع حكوماتهم.

وفي وقت سابق أشار رئيس الوفد الإيراني إلى أن المحادثات سوف تُؤجل وقال إن الخلافات المتبقية لا يمكن تجاوزها بسهولة.

ويُشارك الاتحاد الأوروبي في المحادثات بين إيران والقوى العالمية الست وهي الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا وألمانيا.

وقال بوريل الذي التقى وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في تركيا الجمعة، إنه لا يزال متفائلاً.

وأشار ظريف إلى أن النص الذي يخضع للنقاش في المحادثات النووية أصبح "أكثر تنقيحاً"، أو أقرب إلى اتفاق وأنه يمكن إبرام اتفاق قبل تولي حكومة رئيسي الجديدة السلطة منتصف أغسطس/آب المقبل.

كما وصف ظريف رئيسي بأنه رجل موضوعي، قائلاً: "السياسة الخارجية لإيران التي أعتقد أنها موضع إجماع، سوف تستمر".

وأيّد رئيسي مثل خامنئي، المحادثات النووية باعتبارها سبيلاً لإلغاء العقوبات الأمريكية التي أضّرت باقتصاد الجمهورية الإسلامية الذي يعتمد على النفط وفاقمت المصاعب الاقتصادية بشكل كبير مما أثار استياء واسع النطاق.

وفي 2018، سحب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب واشنطن من الاتفاق النووي، الذي يستهدف كبح الأنشطة النووية لإيران في مقابل رفع كثير من العقوبات الدولية عن طهران.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us