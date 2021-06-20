قال رئيس إقليم شمال العراق نيجيرفان بارزاني، الأحد، إن تنظيم PKK لا يحترم إرادة شعب ومؤسسات الإقليم، داعياً إلى اتخاذ موقف موحد ضده.

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال حفل تخرج دفعة من طلبة الجامعة الأمريكية، في محافظة دهوك.

ودعا بارزاني أهالي الإقليم إلى الوقوف بوجه PKK، واتهمه بعدم احترام إرادة أهالي الإقليم ومؤسساته الشرعية وتجاهل مصالحه وأملاكه، مؤكداً أن "PKK يخوض حرباً لا طائل منها".

وطالب بارزاني التنظيم بالابتعاد عن سكان الإقليم واحترام سيادته وسيادة العراق والسلطة الشرعية، مشدداً على وجوب "التزامه قوانين الإقليم".

وأكّد أنه "لا يجوز بأي شكل من الأشكال أن تكون الحدود مصدراً للتهديدات والهجمات ضد دول الجوار، وأن تُستخدم لتخريب الأمن والاستقرار".

وقُتِل 6 أفراد من "البيشمركة" (حرس إقليم شمال العراق) في هجومين لمسلحي "PKK" الإرهابي في وقت سابق من يونيو/حزيران الجاري في دهوك (شمال)، وفق وزارة البيشمركة.

يذكر أن تنظيم PKK يتخذ من جبال قنديل شمال العراق معقلاً له، وينشط في العديد من المدن والبلدات، كما يحتل 515 قرية كردية، حسب "الحزب الديمقراطي الكردستاني" بزعامة مسعود بارزاني.

ويشن التنظيم الإرهابي الانفصالي من تلك المناطق هجمات بين فترة وأخرى على القوات العراقية، إضافة إلى هجمات أخرى داخل الأراضي التركية.