قال إعلام عبري، الأحد، إنه من المقرر أن يجري وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، زيارة لدولة الإمارات، في وقت قريب.

وذكر موقع "واللا" (خاص)، نقلاً عن مصادر خاصة (لم يحددها)، أن هذه ستكون أول زيارة للابيد للإمارات منذ توليه منصبه، حيث سيلتقي خلالها نظيره عبد الله بن زايد.

وأشار الموقع كذلك إلى أنّ الزيارة، ستكون الأولى من نوعها لوزير إسرائيلي إلى الإمارات، حيث منع رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو، أي وزير من زيارة أبوظبي، قبل أن يزورها بنفسه بنفسه.

ولم يجرِ نتنياهو أي زيارة علنية للإمارات، رغم أنه زارها سراً عدة مرات، حسب وسائل إعلام عبرية.

وأشار الموقع إلى أنه "لا يزال غير واضح ما إذا كان لابيد سيلتقي ولي عهد أبو ظبي والحاكم الفعلي لدولة الإمارات العربية المتحدة الأمير محمد بن زايد".

وفي حال حدث ذلك، سيكون أول لقاء علني بين شخصية إسرائيلية وحاكم الإمارات العربية المتحدة.

وأدى لابيد اليمين الدستورية، قبل أكثر من أسبوع، كرئيس للوزراء بالتناوب، ووزير للخارجية حالياً، فيما يتولى نفتالي بينيت رئاسة الوزراء حالياً، ضمن اتفاق لتشكيل ائتلاف حكومي أطاح بنتنياهو بعد 12 عاماً على رأس الحكومة في تل أبيب.

وتوصلت الإمارات وإسرائيل في 13 أغسطس/آب الماضي، إلى اتفاق لتطبيع العلاقات بينهما جرى توقيعه رسمياً منتصف سبتمبر/أيلول الماضي في البيت الأبيض.

ومنذ إعلان التوصل إلى اتفاق بين الجانبين، وُقعت العديد من الاتفاقيات بين إسرائيل والإمارات بمجالات عدة.