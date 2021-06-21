سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 21 يونيو/حزيران 2021
نشرة يومية مقدمة من TRT عربي، لأهمّ الأحداث والقضايا خلال اليوم، نوفّر لكم كلّ صباح جولة شاملة لأهمّ ما يدور في الشارع العربي والشرق الأوسط والعالم.
خلاصات من TRT عربي: 21 يونيو/حزيران 2021
أردوغان يدعو إلى معالجة أسباب الهجرة القسرية / AA
21 يونيو 2021

أهم الأحداث:

أردوغان يدعو إلى معالجة أسباب الهجرة القسرية، وأوكرانيا تهدد باستخدام المسيرات التركية إذا تعرضت لهجوم روسي.

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في اليوم العالمي للاجئين.. أردوغان يدعو إلى معالجة أسباب الهجرة القسرية

دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المجتمع الدولي إلى بذل الجهود لمعالجة الأسباب التي تجبر اللاجئين وطالبي اللجوء على الهجرة. [TRT عربي]

جاء ذلك في رسالة نشرها أردوغان، الأحد، بمناسبة "اليوم العالمي للاجئين" الذي يوافق 20 يونيو/حزيران من كل عام. [TRT عربي]

وقال الرئيس التركي إن العالم به أكثر من 82 مليون مهجّر، وما يزيد على 26 مليون لاجئ في عموم العالم. [TRT عربي]

أوكرانيا تهدد باستخدام المسيّرات التركية إذا تعرضت لهجوم روسي

قال وزير الخارجية الأوكراني، دميترو كوليبا، إن بلاده ستستخدم الطائرات المسيّرة التي اشترتها من تركيا للدفاع عن نفسها في جميع المناطق إذا تعرضت لهجوم من روسيا. [TRT عربي]

جاء ذلك رداً على سؤال للصحفيين على هامش مشاركته في "منتدى أنطاليا الدبلوماسي"، الأحد، حول ما إذا كانت أوكرانيا ستستخدم الطائرات المُسيّرة التركية في منطقة "دونباس" شرقي البلاد. [TRT عربي]

ووصف الوزير الأوكراني الطائرات المُسيّرة المسلحة تركية الصنع بأنها "جيدة جداً". [TRT عربي]

مصدر:TRT عربي - وكالات
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