سياسة
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"دلتا بلس".. طفرة جديدة لفيروس كورونا تظهر في الهند
أعلنت السلطات الهندية اكتشاف 20 حالة إصابة بسلالة جديدة من فيروس كورونا يطلق عليها اسم "دلتا بلس"، وأكد مسؤول هندي إرسال عينات منها للتحليل والفحص، في وقت انتشرت فيه السلالة الهندية المتحورة من كورونا "دلتا" وأصبحت السائدة في دول مثل بريطانيا.
"دلتا بلس".. طفرة جديدة لفيروس كورونا تظهر في الهند
مسؤول هندي يقول إن السلطات أنشأت مناطق احتواء لمنع انتشار الطفرة الجديدة / AFP
21 يونيو 2021

أعلنت سلطات ولاية ماهاراشترا الهندية اكتشاف 20 حالة إصابة بسلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد يُطلَق عليها اسم "دلتا بلس" (B.1.617.2.1).

وأضاف رئيس مديرية التعليم والبحث الطبي الدكتور تب لاهان، في حديث تلفزيوني: "وجدنا دلتا بلس في مومباي وبالغاري وراتناجيري، وأرسلنا المزيد من العينات للتحليل وننتظر التقارير حول ذلك".

وذكر المسؤول الهندي أنه تم تسجيل خمس حالات إصابة بالسلالة الجديدة في مدينة راتناجيري الساحلية، وخلال ذلك لم تظهر أي أعراض للمرض لدى اثنين من المصابين.

وأشار إلى أن السلطات أنشأت مناطق احتواء لمنع انتشار الطفرة الجديدة، وقامت بتطويق المناطق التي تم العثور على الطفرة فيها.

وكانت منظمة الصحة العالمية أعلنت أن السلالة الهندية المتحورة من فيروس كورونا "دلتا" قد انتشرت في أكثر من 80 بلداً.

وتوقعت روشيل والينسكي، مديرة المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC)، في مقابلة أجرتها مع قناة "إيه بي سي" الأمريكية، أن تصبح السلالة الهندية المتحورة (دلتا) هي السائدة في بلادها والأكثر انتشاراً وتسبباً في جميع الإصابات بكورونا في الولايات المتحدة.

وأضافت: "أشعر بالقلق من الطبيعة المعدية لسلالة دلتا الجديدة أو ما يُعرَف بالمتحور الهندي، والتي ظهرت لأول مرة في الهند، وسرعان ما انتقلت إلى بريطانيا وأصبحت السلالة السائدة هناك".

وسجلت بريطانيا الأحد 9284 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فضلاً عن ست وفيات لحالات أثبتت الفحوص إصابتها بالفيروس في غضون الأيام الثمانية والعشرين الماضية.

وعلى الرغم من انخفاض عدد الإصابات الجديدة مقارنة بالأيام الماضية في بريطانيا، فإنها تعكس اتجاهاً صعودياً في الأسابيع الأخيرة مدفوعاً بتفشي السلالة دلتا الأشد عدوى.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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