سياسة
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شاهد | تفجير ضخم بجانب حاملة طائرات أمريكية في إطار تدريبات بالذخيرة الحية
أظهرت مقاطع نشرتها وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، الاثنين، تدريبات بالذخيرة الحية والمتفجرات لإحدى كبرى حاملات الطائرات الأمريكية، وقال البنتاغون إن حاملة الطائرات "يو إس إس جيرالد فورد" أنهت مجموعة من التدريبات العسكرية تحاكي حرباً واقعية.
شاهد | تفجير ضخم بجانب حاملة طائرات أمريكية في إطار تدريبات بالذخيرة الحية
تعد "يو إس إس جيرالد فورد" حاملة الطائرات الـ11 في الأسطول الأمريكي وباكورة جيل جديد من السفن العاملة بالدفع النووي / Reuters
21 يونيو 2021

قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إن حاملة الطائرات "يو إس إس جيرالد فورد" أنهت مجموعة من التدريبات العسكرية تحاكي حرباً واقعية، حيث تتعرض لهجمات بالذخيرة الحية والمتفجرات.

وأظهرت مقاطع فيديو نشرتها وزارة الدفاع تفجيراً ضخماً بجانب حاملة الطائرات في اختبار لمدى قدرتها على الصمود في المعارك الحقيقية، وتجري البحرية الأمريكية مثل هذه الاختبارات للتأكد من جهوزية أساطيلها.

ووضعت حاملة الطائرات التي تحمل اسم الرئيس الـ38 للولايات المتحدة في الخدمة في عام 2017، خلال عهد إدارة دونالد ترمب، ومن المتوقع أن تبدأ مهامها الأولى في الخارج بحلول 2023.

وتعد "يو إس إس جيرالد فورد" حاملة الطائرات الـ11 في الأسطول الأمريكي، وباكورة جيل جديد من السفن العاملة بالدفع النووي، إذ كلف بناؤها نحو 12.9 مليار دولار، وهو ما كان موضع انتقادات.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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