سياسة
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شاهد.. مسلسل تاريخي يروي حكاية الأسطول العثماني في المتوسط قريباً
نشر المدير العام لشبكة TRT إبراهيم إرين على حسابه في تويتر مشاهد من مسلسل  تاريخي جديد، قائلاً: "المسلسل الذي يروي حكاية أبطالنا الذين حولوا البحر الأبيض المتوسط إلى بحيرة تركية سيكون قريباً على شاشة TRT1".
شاهد.. مسلسل تاريخي يروي حكاية الأسطول العثماني في المتوسط قريباً
ظهر في المقطع الترويجي الممثل التركي الشهير إنجين آلتان، والذي يحظى بشعبية كبيرة / TRT Arabi
21 يونيو 2021

أعلنت شبكة TRT عن قرب بدء بث المسلسل التلفزيوني الجديد الذي يوثق مرحلة تاريخية هامة في حياة الدولة العثمانية، والتي تحول فيها البحر الأبيض المتوسط إلى "بحيرة عثمانية"، وذلك دلالة على القدرات الكبيرة للأسطول البحري العثماني.

ونشر المدير العام للشبكة إبراهيم إرين على حسابه في تويتر مشاهد من المسلسل المرتقب، قائلاً: "المسلسل الذي يروي حكاية أبطالنا الذين حولوا البحر الأبيض المتوسط إلى بحيرة تركية سيكون قريباً على شاشة TRT1".

وظهر في المقطع الترويجي الممثل التركي الشهير إنجين آلتان، والذي يحظى بشعبية كبيرة خصوصاً بعد نجاح المسلسل الذي أدى بطولته "قيامة أرطغرل".

وتلاقي المسلسلات التي تنتجها شبكة TRT والتاريخية منها خصوصاً اقبالاً كبيراً من المشاهدين، خصوصاً لتناولها فترات تاريخية مهمة في تاريخ تركيا.

مصدر:TRT عربي
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