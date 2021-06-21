توصّلت أحزاب الائتلاف الحكومي في ألمانيا، والمكونة من حزبي الاتحاد المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي، إلى اتفاق لحظر عَلَم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" الفلسطينية.

وذكرت صحيفة Welt الألمانية، الأحد، أن الائتلاف الحكومي استند في مشروع القرار الذي أعدّه لحظر عَلَم حماس، إلى المادة 86 من القانون الألماني الذي يحظر أنشطة المكونات التي تعارض الدستور الألماني.

ومن المقرر إرسال مشروع القانون إلى المجلس الاتحادي، الأسبوع المقبل، للتصويت عليه.

وصرّح ثورستن فراي نائب المتحدث باسم البرلمان عن الاتحاد الديمقراطي المسيحي: "لا نريد رفع أعلام المنظمات الإرهابية على الأراضي الألمانية"، ووصف الحظر بأنه "إشارة واضحة لمواطنينا اليهود".

في المقابل، ترفرف في ألمانيا أعلام تنظيم PKK الإرهابي، على الرغم من تصنيف برلين له تنظيماً إرهابياً.

وفي عام 2017 استدعت تركيا سفير ألمانيا لديها للتعبير عن احتجاجها الحازم غداة تظاهرة لتنظيم PKK الإرهابي في ألمانيا رُفعت خلالها أعلام الحزب.

وقالت وزارة الخارجية التركية في حينها: "نندد بتنظيم منظمات إرهابية تمثل امتداداً لتنظيم PKK الإرهابي تجمعاً بمدينة كولونيا الألمانية، والسماح بدعاية إرهابية. نقلنا رد فعلنا بصيغة قوية لسفير ألمانيا لدى أنقرة، الذي استدعي إلى الوزارة".

وتابعت الوزارة: "النهج مزدوج المعايير الذي تنتهجه ألمانيا فيما يتعلق بالحرب العالمية على الإرهاب أمر مزعج. ندعو ألمانيا إلى اتخاذ موقف مبدئي ضد كل أشكال الإرهاب".

وأعلنت ألمانيا حظر تنظيم PKK عام 1993 واعتبرته تنظيماً إرهابياً، لكنها سمحت لمناصريه في عدة مناسبات بالتظاهر وتنظيم المسيرات ورفع أعلام الحزب وشعاراته بمشاركة الآلاف.