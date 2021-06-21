سياسة
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"مسيرات أعلام" للمستوطنين في الضفة.. وقوات الاحتلال تقمع المتظاهرين ضدها
وسط انتشار أمني كبير لقوات الاحتلال، خرج مئات المستوطنين في "مسيرات أعلام" بالضفة الغربية، فيما أطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز تجاه عشرات الشبان خلال رفعهم الأعلام الفلسطينية في مظاهرة رافضة للمسيرات الاستفزازية.
"مسيرات أعلام" للمستوطنين في الضفة.. وقوات الاحتلال تقمع المتظاهرين ضدها
مستوطنون يرفعون الأعلام الإسرائيلية، ولافتات خط عليها عبارات معادية للعرب، حسب شهود عيان / Reuters
21 يونيو 2021

خرج مئات المستوطنين، الاثنين، في "مسيرات أعلام" بالضفة الغربية المحتلة، وسط انتشار أمني كبير لقوات من الشرطة والجيش الإسرائيليين.

وقال شهود عيان إن عشرات المستوطنين نظموا مسيرة انطلقت من ميدان زعترة القريب من مدينة نابلس (شمال)، باتجاه البؤرة الاستيطانية المقامة على قمة جبل "صَبيح"، رافعين الأعلام الإسرائيلية، حسب وكالة الأناضول.

وفي ميدان غوش عتصيون الاستيطاني جنوبي بيت لحم (جنوب)، رفع مستوطنون الأعلام الإسرائيلية، ولافتات خُطت عليها عبارات معادية للعرب، حسب الشهود.

وأشار الشهود إلى أن مسيرات مماثلة انطلقت قرب مستوطنة "كدوميم" شرقي قلقيلية (شمال)، وفي الأغوار (شرق)، وفي منطقة مسافر يطا جنوبي محافظة الخليل (جنوب). موضحين أن قوات كبيرة من الجيش والشرطة الإسرائيليين ترافق المسيرات، فيما انتشرت قوات الاحتلال على مفترقات الطرق، قرب المستوطنات.

من جانبه، قال مراد شتيوي، منسق لجان المقاومة الشعبية في بلدة كفر قدوم شرقي قلقيلية، إن الجيش الإسرائيلي أطلق الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز تجاه عشرات الشبان خلال رفعهم الأعلام الفلسطينية على قمة جبل بمحيط البلدة.

وأضاف شتيوي أن مواجهات عنيفة اندلعت رشق خلالها المتظاهرون القوات بالحجارة، حسب وكالة الأناضول.

والخميس الماضي، نشر مستوطنون على مواقع التواصل الاجتماعي دعوات للتظاهر وتنظيم "مسيرات أعلام" في الضفة، مساء الاثنين؛ رفضاً لما اعتبروه عدم تنفيذ الحكومة الإسرائيلية قرارات هدم مبان فلسطينية في المنطقة المصنفة "ج" من أراضي الضفة.

وصنفت اتفاقية أوسلو (1995) بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل أراضي الضفة إلى 3 مناطق: "أ" تخضع لسيطرة فلسطينية كاملة، و"ب" تخضع لسيطرة أمنية إسرائيلية ومدنية وإدارية فلسطينية، و "ج" تخضع لسيطرة مدنية وإدارية وأمنية إسرائيلية، وتشكل الأخيرة نحو 60% من مساحة الضفة.

ووفق منشورات المستوطنين، فإن تنظيم المسيرات يجري بالتعاون بين عدة منظمات ومجالس إقليمية للمستوطنات بالضفة.

والثلاثاء الماضي، نظم مستوطنون "مسيرة الأعلام" في القدس الشرقية، ورددوا هتافات "الموت للعرب"، وسط تنديد فلسطيني وإسلامي واسع.

ويعتبر المجتمع الدولي بأغلبية ساحقة المستوطنات المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة في 1967 غير شرعية.

وتشير تقديرات إسرائيلية وفلسطينية إلى وجود نحو 650 ألف مستوطن في الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، يسكنون في 164 مستوطنة و116 بؤرة استيطانية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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