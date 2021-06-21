يصل وزير خارجية إسرائيل يائير لابيد إلى الإمارات، الأسبوع المقبل، في أول زيارة من نوعها للبلد الخليجي؛ حيث سيفتتح خلالها السفارة في أبو ظبي والقنصلية بدبي.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية، الاثنين، في بيان: "يجري وزير الخارجية زيارة رسمية لدولة الإمارات يوم الثلاثاء (29 يونيو/حزيران الجاري)".

وأضافت: "هي أول زيارة لوزير خارجية إسرائيلي للإمارات، ويحل لابيد ضيفاً على وز ير الخارجية عبد الله بن زايد"، وتابعت: "سيفتتح لابيد خلال الزيارة، مقر السفارة الإسرائيلية في أبو ظبي، والقنصلية في دبي".

من جانبه، نشر لابيد، عبر حسابه على تويتر، صورة تجمعه بسفير الإمارات لدى تل أبيب محمد آل خاجة معلقاً: "التقيت اليوم في الكنيست (البرلمان) سفير الإمارات في إسرائيل".

وتابع: "في الأسبوع المقبل أجري زيارة رسمية هي الأولى للإمارات لتعزيز العلاقات بين دولتينا وشعبينا".

وكانت الإمارات قد وقعت، في 15 سبتمبر/أيلول 2020، اتفاقية لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، وذلك في احتفال جرى بالبيت الأبيض بمشاركة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب.