سياسة
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أردوغان يُعلن إلغاء حظر التجول وعودة تركيا إلى الحياة الطبيعية مطلع يوليو
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنه تقرر إلغاء حظر التجول المفروض في تركيا بشكل كلي، اعتباراً من 1 يوليو/تموز المقبل، ​​​​​​​وأشار إلى أن تركيا تصدّرت خلال الأسبوع الأخير دول العالم في أعداد التطعيم ضد كورونا مقارنة بعدد السكان.
أردوغان يُعلن إلغاء حظر التجول وعودة تركيا إلى الحياة الطبيعية مطلع يوليو
أردوغان: إلغاء حظر التجول وعودة تركيا إلي الحياة الطبيعية / AA
21 يونيو 2021

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الاثنين، إلغاء حظر التجول المفروض في إطار تدابير مكافحة كورونا، بشكل كلي، اعتباراً من 1 يوليو/تموز المقبل.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقب ترؤسه اجتماع الحكومة في المجمع الرئاسي بأنقرة، حيث أعلن سلسلة قرارات جديدة بخصوص العودة إلى الحياة الطبيعية.

وأشار أردوغان إلى عودة نظام العمل الطبيعي في المؤسسات العامة اعتباراً من 1 يوليو/تموز، كما أعلن إلغاء قيود السفر بين المدن والقيود المتعلقة باستخدام وسائل النقل العام.

​​​​​​​وأشار الرئيس أردوغان إلى أن تركيا تصدّرت خلال الأسبوع الأخير دول العالم في أعداد التطعيم ضد كورونا مقارنة بعدد السكان.

وأضاف: "نهدف إلى إتاحة التطعيم بلقاح كورونا لجميع مواطنينا فوق 18 عاماً في غضون بضعة أسابيع".

ونجحت تركيا منذ أربعة أيام في تحطيم رقم قياسي جديد في المعدل اليومي لعمليات التطعيم ضد كورونا، بواقع مليون و416 ألفاً و795 جرعة لقاح.

وتجاوز عدد جرعات اللقاح التي قدّمتها تركيا للمواطنين والمقيمين حتى الآن، 41 مليوناً و373 ألف جرعة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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