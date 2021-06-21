سياسة
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مصرع شخصين وإصابة آخرين في حادث تصادم قطار بحافلة جنوبي القاهرة
لقي شخصان مصرعهما وأصيب 6 آخرون جراء تصادم قطار بضائع بحافلة جنوبي القاهرة، وأكدت وزارة الصحة المصرية أن جميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية الطبية اللازمة بالمستشفيات لحين تحسن حالتهم الصحية وتماثلهم للشفاء.
مصرع شخصين وإصابة آخرين في حادث تصادم قطار بحافلة جنوبي القاهرة
مصرع 2 في حادث تصادم قطار بحافلة جنوبي القاهرة / مواقع التواصل
21 يونيو 2021

لقي شخصان مصرعهما وأصيب 6 آخرون، الاثنين، جراء تصادم قطار بضائع بحافلة جنوبي القاهرة، وفق بيان رسمي.

وقالت وزارة الصحة، في بيان: "توفي مواطنان وأصيب 6 آخرون، في حادث تصادم قطار بضائع بأوتوبيس (حافلة) بمدينة حلوان جنوبي محافظة القاهرة".

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمى للوزارة، أنه "فور وقوع الحادث جرى الدفع بـ16 سيارة إسعاف نقلت المصابين إلى مستشفى حلوان العام، والنصر للتأمين الصحي بحلوان".

ولفت إلى أن الإصابات "بسيطة وتنوعت بين كسور وكدمات وسحجات بأماكن متفرقة بالجسد".

وأكد مجاهد أن جميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية الطبية اللازمة بالمستشفيات لحين تحسن حالتهم الصحية وتماثلهم للشفاء، وأن وزيرة الصحة والسكان هالة زايد، تتابع تطورات الحالة الصحية للمصابين، ووجهت وكيل الوزارة في القاهرة بمتابعة الحالة الصحية للمصابين، والتأكد من تقديم جميع سبل الرعاية الطبية لهم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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