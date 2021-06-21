أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه، أن عدد جرعات اللقاح التي تلقاها المواطنون والأجانب خلال أسبوع واحد فقط، بلغت 7 ملايين و776 ألفاً و326 جرعة لقاح.

وقال قوجه في تغريدة عبر تويتر إنه جرى إعطاء "7 ملايين و776 ألفاً 326 جرعة لقاح من الساعة 00:00 يوم 14 يونيو/حزيران وحتى 23:59 يوم 20 يونيو".

وأوضح قوجه أن أداء تركيا هو الأفضل من حيث سرعة التطعيم، إذ فاق دولاً أخرى.

واستطرد: "بين 14 و20 من يونيو/حزيران حققت تركيا أعلى معدل في سرعة التلقيح على مستوى الدول متجاوزة في ذلك الصين وألمانيا".

وحتى الآن جرى تطعيم أكثر من 50% من سكان تركيا، إذ تُلقح تركيا مئات الآلاف من مواطنيها يومياً، ويبلغ إجمالي عدد اللقاحات المعطاة في يوم واحد أكثر من 1.5 مليون جرعة، فيما يبلغ عدد اللقاحات المعطاة بشكل عام حتى الآن 42 مليون جرعة، ما يعني أن 50% من السكان حصلوا على جرعتهم الأولى أو الثانية.

وبالنسبة لمدينة إسطنبول فقد جرى تطعيم 51% من سكانها المستهدفين فوق سن الثلاثين والحالات الاستثنائية والذين يبلغ عددهم 10 ملايين و 245 ألف شخص.