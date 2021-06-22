سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 22 يونيو/حزيران 2021
نشرة يومية مقدمة من TRT عربي، لأهمّ الأحداث والقضايا خلال اليوم، نوفّر لكم كلّ صباح جولة شاملة لأهمّ ما يدور في الشارع العربي والشرق الأوسط والعالم.
خلاصات من TRT عربي: 22 يونيو/حزيران 2021
أردوغان يعلن عودة نظام العمل الطبيعي في المؤسسات العامة اعتباراً من 1 يوليو/تموز، وإلغاء قيود السفر بين المدن / AA
22 يونيو 2021

أهم الأحداث:

أردوغان يعلن إنهاء حظر التجول وعودة تركيا إلى الحياة الطبيعية، ووزير خارجية إسرائيل يائير لابيد يزور الإمارات الأسبوع المقبل.

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أردوغان يعلن إلغاء حظر التجول وعودة تركيا إلى الحياة الطبيعية مطلع يوليو/تموز

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الاثنين، إلغاء حظر التجول المفروض في إطار تدابير مكافحة كورونا، بشكل كلي، اعتباراً من 1 يوليو/تموز المقبل. [TRT عربي]

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقب ترؤسه اجتماع الحكومة في المجمع الرئاسي بأنقرة، حيث أعلن سلسلة قرارات جديدة بخصوص العودة إلى الحياة الطبيعية. [TRT عربي]

وأشار أردوغان إلى عودة نظام العمل الطبيعي في المؤسسات العامة اعتباراً من 1 يوليو/تموز، كما أعلن إلغاء قيود السفر بين المدن والقيود المتعلقة باستخدام وسائل النقل العام. [TRT عربي]

خارجيةإسرائيلتؤكدزيارةلابيدالإماراتالأسبوعالمقبل

يصل وزير خارجية إسرائيل يائير لابيد إلى الإمارات الأسبوع المقبل، في أول زيارة من نوعها للبلد الخليجي، حيث سيفتتح خلالها السفارة في أبوظبي والقنصلية بدبي. [TRT عربي]

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية، الاثنين، في بيان: "يجري وزير الخارجية زيارة رسمية لدولة الإمارات يوم الثلاثاء (29 يونيو/حزيران الجاري)". [TRT عربي]

مصدر:TRT عربي - وكالات
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