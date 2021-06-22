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أردوغان يعلن إنهاء حظر التجول وعودة تركيا إلى الحياة الطبيعية، ووزير خارجية إسرائيل يائير لابيد يزور الإمارات الأسبوع المقبل.

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أردوغان يعلن إلغاء حظر التجول وعودة تركيا إلى الحياة الطبيعية مطلع يوليو/تموز

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الاثنين، إلغاء حظر التجول المفروض في إطار تدابير مكافحة كورونا، بشكل كلي، اعتباراً من 1 يوليو/تموز المقبل. [TRT عربي]

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقب ترؤسه اجتماع الحكومة في المجمع الرئاسي بأنقرة، حيث أعلن سلسلة قرارات جديدة بخصوص العودة إلى الحياة الطبيعية. [TRT عربي]

وأشار أردوغان إلى عودة نظام العمل الطبيعي في المؤسسات العامة اعتباراً من 1 يوليو/تموز، كما أعلن إلغاء قيود السفر بين المدن والقيود المتعلقة باستخدام وسائل النقل العام. [TRT عربي]

خارجيةإسرائيلتؤكدزيارةلابيدالإماراتالأسبوعالمقبل

يصل وزير خارجية إسرائيل يائير لابيد إلى الإمارات الأسبوع المقبل، في أول زيارة من نوعها للبلد الخليجي، حيث سيفتتح خلالها السفارة في أبوظبي والقنصلية بدبي. [TRT عربي]

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية، الاثنين، في بيان: "يجري وزير الخارجية زيارة رسمية لدولة الإمارات يوم الثلاثاء (29 يونيو/حزيران الجاري)". [TRT عربي]