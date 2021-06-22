سياسة
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بعد فيسبوك وغوغل.. شركة آبل تواجه تحقيقات في ألمانيا
أعلنت هيئة مراقبة المنافسة الألمانية فتح تحقيق مع شركة "آبل" بعد اتهامها بممارسات احتكارية تمنع المنافسة الحرة. من جانبها، أكدت "آبل" حرصها على النقاش مع المسؤولين الألمان، وضرورة إجراء "حوار مفتوح للتحدث عن تلك المخاوف".
بعد فيسبوك وغوغل.. شركة آبل تواجه تحقيقات في ألمانيا
شركة "آبل" تؤكد حرصها على النقاش مع المسؤولين الألمان وضرورة إجراء "حوار مفتوح للتحدث عن تلك المخاوف" / AP
22 يونيو 2021

هيئة مراقبة المنافسة الألمانية تفتح تحقيقاً مع شركة "آبل"، الاثنين، بشأن نظام تشغيل IOS الخاص بهواتفها المحمولة، واتهامات حول قيامها بممارسات احتكارية.

وأوضحت الهيئة أنها تلقّت شكاوى عديدة بشأن ممارسات آبل "المناهضة للمنافسة" الحرة.

وقال رئيس المكتب الفيدرالي لمكافحة الاحتكار، أندرياس موندت، إن التحقيق سيفحص "ما إذا كانت (آبل) أنشأت نظاماً رقمياً يمتد عبر العديد من الأسواق، من خلال هواتف آيفون الخاصة بها".

كما أشار إلى أن التحقيق سيبحث أيضاً في الموارد التكنولوجية والمالية للشركة، ومدى إمكانية الوصول إلى بيانات المستخدمين.

وأضاف أن الهيئة تلقت شكاوى من صناعة الإعلان والإعلام، بشأن القيود المفروضة على تتبع المستخدمين في تحديث "14.5 IOS ".

من جانبها، أكدت شركة "آبل" حرصها على النقاش مع المسؤولين الألمان، وضرورة إجراء "حوار مفتوح للتحدث عن تلك المخاوف"، وفق بيانها الذي نشرته وكالة الصحافة الفرنسية.

وأوضحت الشركة أنها "تفخر بكونها تحفّز الابتكار والوظائف"، لافتة إلى أن نظام IOS وحده يضمن أكثر من 250 ألف وظيفة داخل ألمانيا.

في سياق متصل، تواجه الشركة الأمريكية العملاقة عدداً من القضايا داخل الاتحاد الأوروبي، لاتهامها بـ"السيطرة غير العادلة على سوق التكنولوجيا وسحق المنافسة".

وبعد إتاحة قانون المنافسة الألماني الجديد هذا العام إمكانية اتخاذ إجراءات مبكرة ضد شركات التكنولوجيا العملاقة، واجهت شركات أمازون وفيسبوك وغوغل تحقيقات مماثلة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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