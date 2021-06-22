سياسة
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حشود السياح الروس تتوافد على تركيا مع رفع القيود.. 44 طائرة تصل إلى أنطاليا
وصلت أول رحلة روسية على متن طائرة الخطوط الجوية التركية إلى ولاية أنطاليا، الاثنين، بعد استئناف رحلات الطيران بين روسيا وتركيا، فيما يُنتظر وصول ما يزيد على 12 ألف سائح على متن 44 طائرة خلال اليوم إلى أنطاليا.
حشود السياح الروس تتوافد على تركيا مع رفع القيود.. 44 طائرة تصل إلى أنطاليا
من المقرر أن تستقبل أنطاليا اليوم أكثر من 12 ألف سائح قادم من روسيا / AA
22 يونيو 2021

وصلت أول رحلة سياحية روسية إلى ولاية أنطاليا، عاصمة السياحة التركية المطلة على البحر المتوسط، بعد انقطاع دام قرابة شهرين، بسبب تعليق موسكو رحلات الطيران، في إطار تدابير مكافحة كورونا.

وهبطت طائرة الخطوط الجوية التركية في مطار أنطاليا فجر الثلاثاء، وعلى متنها 132 راكباً، بعد أن أقلعت في وقت سابق من مطار فنوكوفا بموسكو.

وخضع السياح الروس لدى وصولهم إلى المطار لإجراءات الوقاية من كورونا، قبل انتقالهم إلى أماكن إقامتهم.

ومن المقرر أن تستقبل أنطاليا، خلال اليوم، أكثر من 12 ألف سائح من روسيا، سيصلون إليها على متن 44 طائرة.

وقال السائح الروسي أوليج أوفانوف إنه جاء إلى أنطاليا لزيارة صديق له، معرباً عن سعادته إزاء الوجود في تركيا بعد رفع القيود.

من جانبها، قالت ألكسندرا دونسكايا إنها كانت تنتظر بفارغ الصبر رفع القيود لقضاء عطلتها في أنطاليا.

وعبّرت عن إعجابها بأنطاليا وبتركيا، ولهذا جاءت إليها مع أفراد أسرتها.

والجمعة، قررت روسيا استئناف جميع الرحلات الجوية مجدداً إلى تركيا اعتباراً من 22 يونيو/حزيران الجاري.

وكانت روسيا اتخذت قرار تقييد للرحلات العادية والمستأجرة مع تركيا، في الفترة من 15 أبريل/نيسان الماضي حتى 1 يونيو/حزيران الجاري، ثم مددت القرار حتى 21 من الشهر ذاته.

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الاثنين، رفع جميع أشكال الحظر في الولايات التركية اعتباراً من بداية شهر يونيو/تموز المقبل، وذلك بعد تقدم كبير في عملية تلقيح المواطنين ضد فيروس كورونا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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