توعّد الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي من يمانعون التطعيم ضد فيروس كورونا من شعبه بالسجن، ووصفهم بـ"الأغبياء".

جاء ذلك خلال كلمة للرئيس الفلبيني نقلها التلفزيون، الاثنين، بعد تقارير عن رفض عدد كبير من الشعب الحصول على اللقاح.

وقال دوتيرتي مخاطباً شعبه في لهجة غاضبة: "أنتم يا من ترفضون التطعيم سأعطيكم لقاح الخنازير، الإيفرمكتين، سيخلصنا ذلك من الفيروس ومنكم أيضاً معه".

وتابع: "أنت تختار، اللقاح أو السجن، فحينما نحتجزك لدينا سنقوم نحن بتطعيمك".

ووصف رافضي اللقاح بـ"الأغبياء"، موضحاً: "يحملون الفيروس ويتنقلون به من مكان إلى آخر، ويتسببون في عدوى غيرهم".

وهددهم قائلاً: "إذا كنتم لا ترغبون في التطعيم غادروا الفلبين، اذهبوا إلى الهند أو أمريكا أو أي مكان، ولكن إذا بقيتم هنا فقوموا بتطعيم أنفسكم".

وتعدّ تلك التصريحات متناقضة مع تصريحات وزارة الصحة الفلبينية، التي أكدت أن تلقي التطعيم طوعي وليس إجبارياً، فيما حثّت المواطنين على ضرورة تلقّيه.

وحاول دوتيرتي تخفيف حدة خطابه قائلاً: "لا تفهموني خطأً، لكن هناك أزمة كبيرة في هذا البلد، وأنا غاضب من عدم الاستجابة للحكومة".

وتجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا 1.3 مليون إصابة، بالإضافة إلى أكثر من 23 ألف وفاة، في واحدة من أسوأ موجات تفشي الوباء بآسيا.

وتتحدث تقارير عن تلقيح من 2.1 مليون شخص إلى 7 ملايي فقط، من إجمالي عدد السكان البالغ 110 ملايين نسمة، بسبب رفض الكثيرين تلقّي التطعيم، إذ يوافق 32 بالمئة فقط على التطعيم، وفق دراسة حديثة لأحد معاهد البحوث الفلبينية.