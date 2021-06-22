سياسة
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"رحلة عميقة نحو اكتشاف الذات".. ويل سميث يعلن صدور مذكراته خلال أشهر
تصف دار النشر الكتاب بأنه يسرد رحلة ويل سميث من "طفل مذعور داخل منزل متوتر في غرب فيلادلفيا، إلى واحد من أكبر نجوم الراب في عصره، ثم أحد أهم نجوم السينما في تاريخ هوليوود".
"رحلة عميقة نحو اكتشاف الذات".. ويل سميث يعلن صدور مذكراته خلال أشهر
أوضح سميث أنه عمل على كتابة مذكراته لمدة عامين، وشاركه في الكتابة مارك مانسون مؤلف الكتاب الشهير "فن اللا مبالاة". / AFP
22 يونيو 2021

أعلنت دار "بينغوين" للنشر عن إصدار مذكرات الممثل الشهير ويل سميث في 9 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وكشف سميث عن عنوان كتابه "ويل"، وغلافه، مقدماً الشكر لمعجبيه عبر حسابه الشخصي على إنستغرام.

وقال سميث مخاطباً جمهوره: "أرى أنكم تطلبون كتابي قبل صدوره، شكراً لكم"، وذلك عقب إدراج الكتاب على الأفضل مبيعاً عبر موقع أمازون، للإقبال على طلبه قبل صدوره رسمياً.

وأوضح سميث أنه عمل على كتابة مذكراته لمدة عامين، وشاركه في الكتابة مارك مانسون مؤلف الكتاب الشهير "فن اللا مبالاة"، الذي بيعت منه ملايين النسخ حول العالم.

وتصف دار النشر الكتاب بأنه يسرد رحلة سميث من "طفل مذعور داخل منزل متوتر في غرب فيلادلفيا، إلى واحد من أكبر نجوم الراب في عصره، ثم أحد أهم نجوم السينما في تاريخ هوليوود".

"إنها قصة انتصار داخلي وخارجي"، بحسب وصف دار النشر، لافتة إلى أنها تعكس رحلة عميقة نحو اكتشاف الذات وقوة الإرادة والتخلي والحب.

وتضمن وصف الكتاب عبر موقع أمازون: "بمجرد أن تتعرّف طبيعة عقلك، فإن كل تجربة وكل عاطفة وكل ظرف، سواء كانت إيجابية أو سلبية، ستدفعك ببساطة إلى الأمام، إلى نمو أكبر وتجربة أكبر، هذه هي الإرادة الحقيقية للمضي قدماً رغم أي صعوبات، حاملاً الآخرين معك، وليس وحدك".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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