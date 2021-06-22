سياسة
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أردوغان: استقطبنا استثمارات دولية بقيمة 225 مليار دولار منذ 2003
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده استقطبت استثمارات دولية مباشرة بقيمة 225 مليار دولار، لافتاً إلى إمكانات بلاده الكبيرة في مجال الإنتاج والقوة العاملة.
أردوغان: استقطبنا استثمارات دولية بقيمة 225 مليار دولار منذ 2003
أشاد أردوغان بفرص الاستثمار في تركيا وموقعها الاستراتيجي وبنيتها التحتية اللوجستية / AA
22 يونيو 2021

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، إن بلاده استقطبت استثمارات دولية مباشرة بقيمة 225 مليار دولار، منذ عام 2003.

جاء ذلك في معرض تقييمه لـ"استراتيجية الاستثمار الدولي المباشر لتركيا 2021 ـ 2023"، وفق بيان لمكتب الاستثمار بالرئاسة التركية.

وأضاف أردوغان أن الاستراتيجية المذكورة بمنزلة خريطة طريق لجذب الاستثمارات الدولية المباشرة إلى البلاد، وتعزيز القيمة المضافة للاقتصاد التركي، مؤكداً العزم على تعزيز نمو الاقتصاد وتحسين أجواء الاستثمار في تركيا، من خلال جذب المزيد منها.

وأشار إلى أن استراتيجية الاستثمار الدولي التي كشفت الرئاسة التركية عنها، تهدف بشكل أساسي إلى رفع حصة البلاد في سوق الاستثمارات الدولية المباشرة، بنسبة 1.5 بالمئة، بحلول عام 2023.

وأشاد أردوغان بفرص الاستثمار في تركيا، لافتاً إلى إمكاناتها الكبيرة في مجال الإنتاج، والقوة العاملة، إلى جانب موقعها الاستراتيجي وبنيتها التحتية اللوجستية.

وأوضح أن تركيا تقع في منطقة يمكن فيها عبر رحلة طيران لـ4 ساعات الوصول إلى بلدان يبلغ عدد سكانها 1.3 مليار نسمة، وإجمالي قيمة أسواقها 26 تريليون دولار.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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