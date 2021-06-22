أطلق برنامج "الأغذية العالمي" الثلاثاء، نداءً عاجلاً لإنقاذ 41 مليون شخص باتوا على حافة المجاعة.

وقال المدير التنفيذي للبرنامج ديفيد بيزلي في بيان: "لدينا 4 بلدان فيها ظروف تشبه المجاعة، هي إثيوبيا ومدغشقر وجنوب السودان واليمن، في حين يطرق 41 مليون شخص حرفياً باب المجاعة".

وأضاف: "584 ألف شخص يعانون بالفعل ظروفاً شبيهة بالمجاعة (المرحلة 5/كارثة) في إثيوبيا ومدغشقر وجنوب السودان واليمن، فيما تُعَدّ نيجيريا وبوركينا فاسو مصدر قلق خاصّاً".

وأردف: "أريد أن أؤكد مدى سوء الوضع اليوم، فأيضاً 41 مليون شخص في 43 دولة يطرقون باب المجاعة (المرحلة 4/الطوارئ)"، مشيراً إلى أن "أقل صدمة ستدفعهم إلى الهاوية".

وتابع بيزلي بأن "ثمن الوصول إلى الـ41 مليون شخص 6 مليارات دولار أمريكي، ونحن بحاجة إلى التمويل الآن".

وتركز جهود البرنامج على تقديم المساعدات الطارئة، والإغاثة والتأهيل، والمعونة الإنمائية والعمليات الخاصة، ويجري ثلثا أعماله في البلدان المتضررة من النزاعات حيث يكون الناس على الأرجح أكثر عرضة لنقص التغذية بثلاثة أضعاف مقارنة بمن يعيشون في بلدان خالية من النزاعات.