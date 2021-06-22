تسعى تركيا اليوم مع بدء تدشينها للموسم السياحي الصيفي لاسترجاع الأرقام القياسية في أعداد السياح التي استضافتهم قبل حدوث جائحة كورونا التي ألمت بالعالم أجمع، ففي عام 2019 حلت تركيا بالمرتبة الـ6 عالمياً من حيث عدد السياح الوافدين إليها، كما أعلنت وزارة السياحة والثقافة التركية أن عدد السياح الذين زاروا تركيا بلغ 51.7 مليون زائر، محققين بذلك رقماً قياسياً وقتها، مقارنة بعام 2015 عندما وصل عدد السياح إلى قرابة 36.5 مليون زائر.

وتحتضن تركيا عدداً كبيراً من أماكن الاصطياف والترفيه والأماكن الأثرية والثقافية، فضلاً عن وجود عدد هائل من المنتجعات السياحة التي تتمتع بأعلى مستويات الرفاهية، موزعة على طول السواحل التركية في أنطاليا ومرمريس وبدروم، تجعل منها قبلة للسياح الذين يتوافدون إليها من جميع دول العالم.

ويبلغ عدد الولايات التركية 81 مدينة، لكل منها ميزاتها التاريخية والثقافية والطبيعية الخاصة، تقدم خيارات ومزايا سياحية مختلفة لزائريها، فتوجد مدن ساحلية وترفيهية لمحبي الترفيه والمغامرات ومدن تحوي العديد من الأماكن الأثرية والدينية لعشاق التاريخ، وتجذب المدن التركية بلا استثناء أعداداً متفاوتة من السياح سنوياً، أبرزها:

1- إسطنبول

إسطنبول هي المدينة الأكبر في تركيا وعاصمة التجارة والأعمال في البلاد، فضلاً عن كونها مركز الجذب الأول من حيث عدد السياح الذين يزورونها سنوياً، وتتميز إسطنبول عن غيرها من المدن التركية باحتضانها العديد من الأماكن التاريخية والسياحية والترفيهية والطبية، كما تصنف مرافقها السياحية بمستوى عالٍ من الخدمات السياحية مقارنة بالمدن الأخرى، واستقبلت إسطنبول خلال عام 2019 ما نسبته 28.9% من المجموع الكلي لعدد السياح الوافدين إلى تركيا، أي قرابة 14 مليوناً و90 ألفاً و663 زائراً.

2- أنطاليا

تعد مدينة أنطاليا عاصمة السياحة الصيفية في تركيا والوجهة الأولى للسياحة الترفيهية، وهي القبلة المفضلة للسائحين القادمين من روسيا وألمانيا، وتنافس شواطئها ومنتجعاتها على مستوى عالمي، إذ تطل على ساحل البحر الأبيض المتوسط وتحوي عدداً من الشلالات والمناظر الطبيعية الخلابة، كما تقدم لزائريها فرص عديدة لممارسة رياضات ترفيهية مختلفة مثل الغوص والسباحة وتسلُّق الجبال، فيما حلت أنطاليا بالمرتبة الثانية بعد إسطنبول من حيث عدد السياح فاستقبلت ما نسبته 28.3% من إجمالي عدد السياح لعام 2019، بمقدار 14 مليوناً و650 ألفاً و481 سائحاً.

3- أدرنة

تملك مدينة أدرنة قيمة تاريخية مهمة لكونها العاصمة الثانية للدولة العثمانية بين عامَي 1361 و1453، الأمر الذي جعلها مركزاً مهماً للسياح القادمين بهدف زيارة الآثار العثمانية القديمة، وحلت أدرنة بالمرتبة الثالثة ليس لأنها حاضنة للآثار العثمانية وتمتعها بطبيعة جميلة خلابة، بل لكونها البوابة البرية بين تركيا وأوروبا فضلاً عن كونها مركزاً تجارياً للقادمين من بلغاريا بهدف التبضع والشراء، بالإضافة لكونها محطة أساسية للسياح القادمين براً من أوروبا، وفي عام 2019 استقبلت مدينة أدرنة ما نسبته 8.4% من إجمالي عدد السياح السنوي، بمقدار 4 ملايين و348 ألفاً و663 زائراً.

4- موغله

تشبه ولاية موغله مدينة أنطاليا إلى حد كبير، إذ تمتاز بالشواطئ الرملية والأنهار والغابات والجزر الصغيرة فضلاً عن المنتجعات الراقية وأماكن الترفيه والسهر وممارسة رياضة القفز المظلي، وتحوي ولاية موغلا مدينتين رئيسيتين هما: مرمريس المشهورة بطبيعتها الخلابة وبودروم التي تعد جنة الأغنياء والوجهة الأولى للفنانين الأتراك والأجانب، فضلاً عن كون موغلا الوجهة السياحية الأولى للسياح القادمين من بريطانيا، إذ استقبلت ما نسبته 6.3% من العدد الإجمالي للسياح الوافدين إلى تركيا عام 2019، وهذا ما يقدر بـ4 ملايين و240 ألفاً و840 سائحاً.

5- أرتفين

تقع مدينة أرتفين على الحدود التركية-الجورجية، وتشتهر بكثرة حقول الشاي المنتشرة بأعداد ضخمة على سفوح جبالها، وتمتاز المدينة بطبيعة وغطاء نباتي فاتن ومديد، بالإضافة إلى احتضانها لعدد من الشلالات الساحرة والأنهار الصافية والجسور الحجرية القديمة، واستقبلت أرتفين عام 2019 ما نسبته 4% من العدد الكلي للسياح الأجانب في تركيا، أي ما يقرب من مليونين و117 ألفاً و337 سائحاً.

6- طرابزون

تعتبر مدينة طرابزون لؤلؤة البحر الأسود وعروس الشمال التركي كما يسميها الأتراك، ومثل مدينة أرتفين تمتاز طرابزون بطبيعة خلابة وغابات تغطي جبالها المرتفعة فضلاً عن الأنهار والبحيرات الصافية مثل بحيرة أوزون غول التي تحيط بها الجبال الخضراء من كل الجهات، تشتهر طرابزون بكونها قبلة للسياح القادمين من البلدان العربية والخليجية، فحسب الإحصائيات استقبلت طرابزون قرابة 4% من عدد السياح القادمين إلى تركيا عام 2019، أي ما يقرب من مليونين و117 ألفاً و511 سائحاً.

وحسب بيانات وزارة السياحة والثقافة التركية لعام 2019 احتلت روسيا المرتبة الأولى بين الدول المرسلة لأكبر عدد من السياح إلى تركيا، بزيادة قدرها 17.65% مقارنة بعام 2018، مسجلة نحو 7 ملايين و17 ألفاً و657 سائحاً، فيما حلت ألمانيا بالمرتبة الثانية على سلم الترتيب بنحو 5 ملايين زائر، وبلغاريا بالمرتبة الثالثة بنحو مليونين و713 ألفاً و464 سائحاً، تلاهم كل من إنجلترا وإيران على التوالي.