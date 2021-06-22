سياسة
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"توركوفاك".. تركيا تكشف اسم لقاح كورونا المحلي
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في كلمة عبر اتصال مرئي خلال انطلاق برنامج إعطاء الجرعة الأولى من المرحلة الثالثة للتجارب البشرية للقاح المحلي في العاصمة أنقرة، إن اسم اللقاح المحلي هو "توركوفاك".
"توركوفاك".. تركيا تكشف اسم لقاح كورونا المحلي
اللقاح طُو±ر بالتعاون بين جامعة أرجاييس التركية ورئاسة المعاهد الصحية التركية / AA
22 يونيو 2021

كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الثلاثاء، عن اسم اللقاح المحلي المضاد لفيروس كورونا.

وقال أردوغان في كلمة عبر اتصال مرئي خلال انطلاق برنامج إعطاء الجرعة الأولى من المرحلة الثالثة للتجارب البشرية للقاح المحلي في العاصمة أنقرة، إن اسم اللقاح المحلي هو "توركوفاك".

وأكد أن اللقاح طُوّر بالتعاون بين جامعة أرجاييس التركية ورئاسة المعاهد الصحية التركية، ويُعتبر الأكثر تقدماً حتى الآن بين مشاريع اللقاحات المحلية، معرباً عن شكره لكل العلماء الذين ساهموا في وصول اللقاح المحلي إلى هذه المرحلة.

وأشار إلى أن تركيا تفتح أبواب حقبة جديدة مع تنفيذ الجرعة الأولى من المرحلة الثالثة للتجارب البشرية للقاح توركوفاك.

وقال: "اللقاحات القادمة من الخارج هامة، لكن الأصل هو إنتاج تركيا لقاحها الخاص، ودخلنا في نقطة التحول الأخيرة بخصوص امتلاك لقاحنا الخاص مع المرحلة الثالثة".

وأعرب عن تمنياته إنهاء هذه المرحلة في مدتها المتوقعة وبدء الإنتاج المتسلسل للقاح واستخدامه بشكل واسع.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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