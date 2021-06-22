سياسة
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في منافسة لكلوب هاوس.. فيسبوك تطلق غرف البثّ الصوتي المباشر
أطلقت شركة فيسبوك الغرف الصوتية المباشرة في الولايات المتحدة، وذلك على غرار تطبيق كلوب هاوس. وتُتيح الخدمة للشخصيات العامة "دعوة أصدقاء أو متابعين أو شخصيات عامة أخرى أو أي مستمع في غرفة المحادثات لكي يكون متحدثاً".
في منافسة لكلوب هاوس.. فيسبوك تطلق غرف البثّ الصوتي المباشر
فيسبوك تطلق رسمياً غرف البثّ الصوتي المباشر في الولايات المتحدة
22 يونيو 2021

أطلقت شركة فيسبوك الاثنين، "الغرف الصوتية المباشرة" في الولايات المتحدة، وذلك على غرار تطبيق "كلوب هاوس" الذي ازدادت شعبيته بشكل كبير في الآونة الأخيرة.

وتتيح خدمة “Live Audio Rooms” لمستخدمي فيسبوك الأمريكيين الاستماع إلى المحادثات التي يُجريها المشاهير أو نجوم الإنترنت والمشاركة فيها أحياناً، وإطلاق حملات لجمع التبرعات على المنصة.

وتُتيح الوظائف الصوتية الجديدة للمستخدمين "اكتشاف محادثات عن مواضيع تهمهم مع شخصيات عامة وخبراء وسواهم، والاستماع إليها والانضمام إليها بصورة مباشرة".

وأوضحت فيدجي سيمو مديرة فيسبوك للتطبيقات، أن "في إمكان الشخصيات العامة دعوة أصدقاء أو متابعين أو شخصيات عامة أخرى أو أي مستمع في غرفة المحادثات لكي يكون متحدثاً".

كما يمكن للمنّظم دعوة متحدثين سلفاً أو في أثناء المحادثة، ويمكن أن يشارك 50 متحدثاً في وقت واحد، أما عدد المستمعين فلا حد له".

وطلبت فيسبوك من عدد من الشخصيات المشاركة في إطلاق منتجها الجديد، بينها مغني الراب دي سموك والمغنية كيلاني والناشط والمدافع عن الحقوق المدنية ديراي ماكيسون.

وشهدت سوق المحتويات الصوتية المباشرة "Live Audio" بما يشمل المنتديات المباشرة والبرامج والمحادثات بين المستخدمين، رواجاً كبيراً خلال الجائحة بدفع خصوصاً من نجاح تطبيق "كلوب هاوس" الذي يؤكد أنه جذب أكثر من عشرة ملايين مستخدم منذ إطلاقه العام الفائت.

كذلك بدأت شبكتا تويتر وسبوتيفاي أخيراً توفير خدمات صوتية حية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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